Dj Khaled : Les 5 plus grosses collabs de sa carrière

Peu de DJ ont la capacité de réunir autant d'artistes en studio, aussi diversifiés soient-ils, Dj Khaled réussit sur chaque album à réunir la plupart des grosses têtes de l'industrie du rap aux Etats-Unis et son nombre de hits est assez impressionnant.

Né à la Nouvelle-Orléans, Khaled a commencé dans un magasin de disques local avant de devenir DJ. S'installant à Miami en 1998, Khaled est devenu DJ à l'antenne de la station de radio 99 Jamz, où il est devenu l'un des shakers les plus populaires et les plus influents de Floride. Cela a conduit à des liens avec des gens comme Fat Joe, qui a intronisé Khaled dans son équipe Terror Squad, sous laquelle il deviendrait l'un des DJ les plus reconnaissables du rap.

Au cours de la décennie qui a suivi, Khaled a sorti un flux constant de nouveaux morceaux à succès et de bangers, tout en affirmant sa position dans l'industrie de la musique.

Pop Star - Drake (avec Justin Bieber)

Pop Star est un des morceaux phares de l’album Khaled Khaled du DJ sorti en 2021. Le morceau a fait kiffer tout le monde a sa sortie, et le clip aussi. La particularité ? Ce n’est autre que Justin Bieber qui est vedette dans le clip. Il chante les paroles de Drake dans un plan séquence, et le début de clip est carrément humoristique avec Drake qui joue le rappeur dépassé par les demandes de « Another One » de Dj Khaled. Le clip est drôle est le morceau est devenu un des plus connus de Dj Khaled.

I Got The Keys - Jay-Z ft Future

Cet hymne à la réussite sorti en 2016 comporte deux couplets de Jay-Z tandis que Future rap le hook, le fameux "I got the Keys". Le titre est une référence aux clés du succès de DJ Khaled, et les messages inspirants et motivants qu'il partage sur Instagram. Le refrain est devenu un réflexe pour tous les amateurs de rap et tout le monde connaît ce morceau malgré lui presque. C’est un des morceaux les plus importants de la carrière du Dj.

All I do Is Win - T Pain ft Ludacris, Snoop Dogg et Rick Ross

Il s'agit du troisième single du quatrième album studio de DJ Khaled. Le morceau produit par DJ Nasty présente un quatuor de stars invitées du rap, à savoir T-Pain, Ludacris, Snoop Dogg et Rick Ross. Le morceau a été utilisée comme intro par un certain nombre d'équipes sportives et de sportifs en tout genre, y compris les Knicks de New York, les Pirates de Caroline de l'Est et le boxeur Devon Alexander. Le président le plus connaisseurs en rap des États-Unis, Barack Obama, l'avait même utilisé comme chanson d'entrée lors d'un dîner des correspondants de la Maison Blanche organisé en 2013.

Wild Thoughts - Rihanna

DJ Khaled a recruté les chanteurs Rihanna et Bryson Tiller pour ce hit estival. Khaled avait déjà collaboré avec Bryson Tiller sur le morceau "Ima Be Alright", mais la chanson marque la première collaboration du producteur de Floride avec Rihanna. Il a déclaré à Entertainment Weekly qu'il avait tenté de courtiser la chanteuse pour une apparition sur un album depuis plusieurs années. Samplé du hit Maria Maria de Carlos Santana, ce hit a résonné durant tout l’été 2017 et même si certains puristes préfèrent l’originale, le morceau reste un summer hit réussi de Dj Khaled.

GREECE - Drake

Drake avait teasé pour la première fois ce morceau le 1er mai 2020 via un Instagram Live. Deux mois et demi plus tard, DJ Khaled a sorti le morceau en tant que single promotionnel pour son album Khaled Khaled. Et a simultanément sorti en mettant en vedette Drake une nouvelle le morceau Pop Star mentionné un peu plus haut. Les morceaux sont les septième et huitième collaborations entre DJ Khaled et Drizzy, après "Fed Up", "I'm On One", "No New Friends", "Summer Sixteen", "For Free" et "To the Max."