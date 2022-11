DJ Khaled offre une nuit dans... son placard à sneakers

DJ Khaled et la plateforme Airbnb se sont associés et ils proposent de passer une nuit plus ou moins chez le DJ et producteur. Alors on dit plus ou moins, parce que ce ne sera pas chez lui, et ce sera pas non plus une reproduction de son immense maison mais une reproduction de son célèbre placard à sneakers !

Une nuit dans un placard...

En effet, ce sera en réalité une reproduction presque identique d’un placard de chez lui, mais bien sûr comme on parle de DJ Khaled on imagine que c’est un placard de la taille d’un studio à Paris. Et c’est un placard qu’on connaît bien parce que c’est celui qui abrite son incroyable collection de sneakers puisque le DJ possède plus de 10 000 modèles différents.

Il l’a annoncé dans une petite vidéo sur ses réseaux :

Et nous donne même plus de détails sur ce fameux placard qui sera bien évidemment équipé d'un lit :

... pour 11 dollars seulement !

Pour les deux chanceux qui auront accès au placard : deux nuits sont prévues, les 5 et 6 décembre prochains. Les réservations pourront se faire à partir du 29 novembre 2022. En plus de loger et dormir dans ce lieu atypique, les personnes sélectionnées recevront également une note de bienvenue rédigée de la main de Khaled, une invitation dans un restaurant chic, une paire de sa collab Jordan x We The Best (la Jordan 5) mais aussi une session de shopping privée dans une boutique de sneakers. Rien que ça !

Marie vous a expliqué cette folle collab entre DJ Khaled et Airbnb dans ta matinale On est pas fatigué :