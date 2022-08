DJ Khaled : on a discuté avec Tarik Azzouz, le français présent sur huit titres de "GOD DID"

DJ Khaled vient de dévoiler ce 26 août, son nouvel album GOD DID. Un projet pour lequel le producteur français, Tarik Azzouz a participé à de nombreuses prods, huit pour être exact. Ce n'est pas la première fois que Tarik collabore avec DJ Khaled, en 2020 il a même remporté un Grammy pour sa participation au titre Higher avec Nipsey Hussle et John Legend.

Suite à cette actualité, nous avons décidé de contacter Tarik Azzouz afin d'en savoir plus sur sa carrière, ses rencontres et son rapport à la musique.

Ses débuts

"Je jouais du piano depuis longtemps, depuis mes 12 ans. Et à la Fac, à mes 20 ans j'ai rencontré Pils, on a discuté de rap et ça a commencé comme ça. Je suis allé chez lui pour faire des instrus et j'ai kiffé, je me suis mis dedans".

"J'ai toujours écouté du rap. Quand j'ai rencontré ce gars, c'est là que ça a commencé".

Ses sources d'inspirations

"Quand j'ai commencé à faire du son, y'avait Kanye, No I.D, T-Minus, J.U.S.T.I.C.E. League, Lee Major. Ce sont les gens qui me traumatisaient un peu, c'était vers ça que je voulais tendre".

Son processus de création

"Y'a un peu tous les contextes, ça dépend. Parfois je dois bosser pour certaines personnes. Donc si on parle de DJ Khaled, par exemple, comme on a travaillé sur ça depuis un an, quand je bosse pour lui je vais bosser d'une certaine manière, quand je bosse pour un autre mec je vais bosser d'une autre manière".

"Par contre le dénominateur commun : j'essaye toujours d'avoir quelque chose de spécifique, qui me fais ressentir quelque chose, qui dégage une émotion particulière. J'aime bien que le truc raconte une histoire. Une fois que j'ai ce truc là, ça peut être très minime ce que j'ai, mais du moment que ça m'évoque quelque chose, là je pousse plus loin".

"En fonction de l'artiste pour lequel j'imagine le truc ou pour lequel je travaille, là je vais orienter ça vers tel type de sonorité, tel type de drums etc...".

Sa qualité

"Déjà je pense que si on parle de DJ Khaled ou des autres personnes avec qui j'ai beaucoup travaillé que ce soit Rick Ross, Meek Mill... je comprend leurs musiques et je suis fan de leurs musiques, du coup je pense savoir comment la faire. Comme je pense qu'on aspire au même son eux et moi, du coup on va déjà dans la même direction donc c'est ce qui me permet d'être en adéquation avec ce que Khaled veut faire sur son projet".

"Je sais qu'avec Khaled tout doit sonner grand et fort, émotionnellement faut que ça soit très impactant. Je pense, en toute humilité, que j'arrive à le faire parce que c'est ce que j'aime faire".

Sa relation avec DJ Khaled

"Moi je bosse d'Aulnay, avec un mec qui est aux USA qui s'appelle STREETRUNNER. Je bosse avec lui depuis 2015. On fait tout ensemble maintenant. Lui c'est un producteur qui était déjà très bien établi et qui connait DJ Khaled depuis 2002-2003".

"On a déjà bossé avec Khaled en 2015, on avait ensuite bossé avec lui sur son album en 2017. Mais à partir de l'album de 2019, c'est la que ca a pris une autre ampleur. On a fait le morceau avec Nipsey Hussle, qui était le premier morceau après sa mort, qui a gagné un Grammy. A partir de là, notre relation de travail avec lui s'est confirmée et a grandi jusqu'à l'album 'Khaled Khaled' en 20021, où on a fait 6 morceaux.. On était alors impliqué dans le processus de création de l'album, c'est à dire qu'il nous réclamait des choses, on était vraiment dans un échange".

"C'est un mec très exigeant, du coup, on est très à l'affut quand il nous demande des trucs, on est très sérieux dans le boulot qu'on fait avec lui. Je pense que c'et ça aussi qui a fonctionné".

"A ce niveau là, c'est un vrai plaisir de bosser avec un mec qui est aussi passionné que lui. Quand tu lui envoies un truc et qu'il kiff vraiment, tu sens que le mec il kiff. Y'a pas vraiment de calcul, c'est vraiment : est ce que ça lui parle ou pas".

Artistes qui l'ont impressionné

"Je vais te dire Rick Ross, parce que c'est mon rappeur préféré. Jay-Z, parce que à chaque fois qu'on a bossé avec lui c'était marquant. DJ Khaled, parce qu'il va te créer des morceaux que personne d'autre ne va créer. L'année dernière, par exemple, on avait un morceau avec Jay-Z, Nas et une vidéo de Hype Williams, ça n'existe pas d'avoir un morceau comme ça, c'est beaucoup trop. Tous les morceaux fantasmes de rêve que j'avais, on les fait avec lui. Donc si je devais en citer un, je dirai lui".

Son rapport au rap français

"J'ai beaucoup bossé avec Sofiane. J'ai fait 'Zidane' sur le dernier album. J'ai fait 'JesuispasséchezSo L'Episode 12', j'ai fais 'Pégase'. J'ai fais un morceau sur le dernier album de Lesram et DA Uzi. Alkapote, Roi Heenok c'est des gars que je kiff. Les gens pensent que j'ai jamais bossé en France alors qu'en vrai, j'ai fait quelques trucs. Mais 95% de ma carrière elle est aux USA".

"Artistiquement ce qui me touche le plus, c'est aux USA. Mon rappeur préféré c'est Rick Ross et j'ai toujours voulu faire ce type de musique qui n'existe pas vraiment en France".

Les possibles collaborations

"Y'en a plusieurs et si je dois en citer un, et je pense que ça va se faire parce que on est connecté maintenant, c'est Freeze. Freeze, c'est pas forcement la couleur de ce que je fais aux USA mais c'est un rappeur que je kiff écouter autant que des artistes américains. J'adore ce qu'il fait et je pense que sur le prochain album, ça va se faire".

"J'ai aussi envie de bosser avec Hamza, avec SCH, y'a pas mal de noms".

Ses producteurs favoris

"Zeg P, c'est mon gars de ouf. Amine Farsi, en ce moment qui démonte tout et pareil, c'est mon gars. En plus j'aime bien ces exemples là, parce que c'est des mecs qui ont dépassé un peu le statu de producteur uniquement. Amine qui a sorti son projet. Zeg P qui a été numéro 1 avec Fade Up."

"Y'en a d'autres, y'a Benjay, qui bosse beaucoup avec Damso. Y'a beaucoup de gars en France que j'aime bien".

La suite

"Je suis constamment en train de réfléchir à ce que je peux faire de nouveau. Je ne suis pas forcement du genre à suivre la tendance. A un moment, c'était la drill à mort, mais c'est pas pour autant que moi j'ai eu envie d'en faire. J'aime bien, parfois, juste écouter ce que les autres font, sans me dire 'ah j'ai envie de le faire parce que c'est la tendance du moment'".

"Si t'écoutes les trois derniers albums de Khaled, t'entendras une nouveauté, un nouveau truc qui s'est ajouté. L'objectif c'est : j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, qu'est ce que je peux faire de nouveaux qui m'intéresse ? Comment je pourrais apporter un truc que les gens n'ont pas forcement entendu ? Comment je peux avoir de nouveaux axes etc ?".

Les conseils pour les futurs producteurs

"Déjà travailler très très dur. Parce que maintenant, la production y'a énormément de monde, c'est comme si tu voulais réussir dans le foot. Etre patient, être humble et ne pas croire que les gens te doivent quelque chose".