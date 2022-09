DJ Khaled x Britney Spears : pourquoi on adorerait voir un feat

A la suite de la sortie de son nouvel album God Did, DJ Khaled a révélé que Britney Spears figurait sur sa bucket list de collaborations.

Pendant une interview pour “Further” un média américain, aux VMA ce dimanche, on lui a demandé s'il collaborerait un jour avec Elton John ou Britney Spears qui ont récemment sorti un single ensemble récemment Hold Me Closer. Il a répondu avec son énergie légendaire : “Je pourrais collaborer avec n'importe qui qui représente l'amour de la musique. La collaboration est un process trop intéressant et enrichissant."

Il a ensuite ajouté “" Pour répondre à votre question, en fait je pourrais, je suis prêt!”

Pourquoi on voudrait les voir collaborer

Pour entendre les "Another One" de DJ Khaled, accompagnées des vocalises de Britney.

Le mix serait magnifique pour nos oreilles, et il doit exister. DJ Khaled a beau être redondant avec son Another One, mais on acceptera, pour Britney.

Pour les voir faire leur meilleure danse dans un clip

DJ Khaled nous régale toujours avec ses danses qu'il poste sur les réseaux quand il s'ambiance sur un morceau, et Britney est la reine des chorées. Voir les deux danser ensemble ce serait la réunion au sommet.

Parce qu'on veut le retour de Britney

Même si elle vient de sortir un single avec Elton John, Britney manque à l'industrie. On veut son retour officiel, ses clips cheveux mouillés et ses adlibs de "Toxic". We miss you Britney

Elle sera la seule à comprendre DJ Khaled dans ses délires, BRITNEY DID

Dj Khaled a beaucoup d'énergie, et on a presque l'impression qu'il est seul dans ses délires, et Britney, et bien c'est un peu similaire. Elle revient dans le monde réel depuis plus de dix ans sous tutelle, et c'est certain qu'elle ne jugera pas Khaled sur ses excès d'énergie.

On espère maintenant qu'une collab aura lieu !