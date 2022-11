DJ Khaled : sa première fois à Paris et à "l'Arc de Fion"

Un vlog vraiment

Bon, on ne peut pas parler d'un vlog à proprement parlé mais le DJ et producteur DJ Khaled nous a offert un bel aperçu sur ses réseaux sociaux de son séjour dans notre chère et tendre capitale Paris. Une première pour le hitmaker accompagné de son acolyte Fat Joe.

Loin de se plaindre des transports type ligne 13 bondée, RER en retard, supprimés ou lents, ou de l'augmentation du passe Navigo à 90 euros ou encore des rats qui surpeuplent la capitale tel un bon parisien (et plus largement francilien), le DJ vit en effet sa meilleure vie. Tel un enfant heureux, on peut le voir arpenter nos célèbres monuments, type Arc de Triomphe, les restaurants avec la joie de vivre avec expressions enjouées, mais si drôles qu'on lui reconnaît et c'est marrant à voir.

"Ca s'appelle Arc de Fionn ?"

Sa balade dans la Ville Lumière lui a même donné envie de s'exprimer en français, du moins de tenter de dire Arc de Triomphe et c'est beau ! On peut l'entendre exprimer sa joie d'être dans la capitale : Paris, je suis ici, regardez. Comment ça s’appelle, Jimmy ? Ça s’appelle Arc de Fionn ?" ou encore rappeler que c'est sa "première fois à Paris. Tu entends, Biggie ? Ma première fois ! C’est magnifique ici, mon gars. J’aime déjà les Parisiens, trop d’amour"

Khaled x Jumpman

Sacré DJ Khaled !