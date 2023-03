Djadja & Dinaz : comment expliquer leur succès ?

Chaque année, c’est la même histoire : Djadja et Dinaz publient un nouveau projet sans faire énormément de bruit, réalisent des chiffres spectaculaires, et confirment un peu plus leur statut de valeurs sûres du paysage musical actuel. Avec plus de 17000 ventes cumulées sur les trois premiers jours d’exploitation, le nouvel album du duo, Alpha, publié le vendredi 3 mars, reproduit déjà le même schéma de réussite. Comment expliquer un tel succès, et surtout une telle régularité ?

Un succès très concret

La musique actuelle a l’avantage de pouvoir chiffrer de manière très précise la réussite des artistes : nombre d’écoutes sur les plateformes de streaming, de vues sur Youtube, certifications de singles et d’albums, présence dans les festivals, taux d’occupation des salles de concerts, etc. A ce petit jeu, impossible de ne pas considérer Djadja et Dinaz comme des poids lourds du rap français. Avec trois singles de diamant, tous obtenus après une période d’exploitation relativement courte (moins de deux ans), et une dizaine de platines, les deux rappeurs ont largement prouvé leur capacité à produire des titres populaires.

Si ces titres forts ont permis de porter les différents projets de Djadja et Dinaz vers de gros scores, on peut également citer d’autres marqueurs de réussite tout aussi concrets : leur projet le moins bien vendu est disque de platine, leur chaine Youtube cumule un milliard et demi de vues, et leurs tournées passent par tous les Zéniths de France. Signe que cette dynamique ne s'essouffle pas, et qu’elle a même tendance à gagner en intensité, 17 titres de leur dernier album se sont placés dans le top 50 français cette semaine.

Cette réussite incontestable est d’autant plus palpable qu’elle dure dans le temps, avec une régularité à toute épreuve. Depuis 2016, année de sortie de leur premier projet, le duo meldois n’a pas connu le moindre revers, chaque nouvelle sortie étant synonyme de carton plein dans les bacs et sur les plateformes de streaming. Fidèle à une direction bien définie, le groupe applique une recette similaire, conservant une dynamique solide et ajustant la barre de projet en projet.

Discrétion médiatique et absence de featurings

Le succès de Djadja et Dinaz est longtemps resté incompris par le milieu du rap, la faute à un cheminement en dehors des circuits classiques. Discrets médiatiquement, refusant les featurings, les deux rappeurs se sont volontairement privés de potentiels leviers en termes de visibilité. Ce positionnement, évidemment risqué, a invisibilisé leur succès auprès d’une partie du public et des observateurs, mais s’est avéré payant sur le long terme. Construisant progressivement des liens forts avec sa fan-base, le groupe peut aujourd’hui compter sur un auditorat fidèle et surtout impliqué.

Depuis leurs débuts en 2014/2015, il existe un écart important entre le traitement médiatique réservé à Djadja et Dinaz, et leur succès réel. La sortie d’un nouvel album du duo fait généralement moins de bruit que l’actualité de moins gros vendeurs, contribuant à faire persister le mystère ambiant autour du groupe. Discrets sans être totalement secrets, les deux rappeurs du 77 ne peuvent même pas s’appuyer sur un battage médiatique forcé, là où d’autres artistes adoptant le même type de stratégie (pas ou peu d’interviews et de featurings) font parler en alimentant les théories et la curiosité.

De la même manière, l’absence de collaborations avec d’autres rappeurs aurait pu freiner l’ascension du duo. Djadja et Dinaz ont dû se construire seuls dans leur coin, sans pouvoir espérer grappiller des auditeurs dans la fan-base d’un autre artiste par le biais d’un featuring. Monter les échelons en s’appuyant sur la notoriété ou l’énergie artistique des autres est pourtant un moyen simple de percer, dont l’efficacité a été maintes fois prouvée. Pourtant, à terme, la mentalité quasi autarcique du duo a fini par représenter une part de son identité. Le groupe en est conscient et en joue, aussi bien dans ses textes qu’à travers ses visuels.

Une proposition artistique cohérente

Sur le plan purement artistique, la proposition de Djadja et Dinaz s’est affinée de projet en projet. Encore brouillons sur On s’promet en 2016, les deux rappeurs ont gagné en maîtrise. Moins criards sur le plan de l’interprétation, plus rigoureux dans la construction des morceaux, ils ont surtout su créer leur propre identité musicale. Après leur percée en pleine vague cloud, où ils se sont posés en alternative crédible aux locomotives de l’époque, deux types de stratégies se présentaient à eux. Ils pouvaient insister dans cette voie, quitte à risquer de lasser le public et de voir l’intérêt pour le cloud s'essouffler ; ou se diversifier, en suivant les tendances les unes après les autres, passant du cloud à l’afro-trap, avant de s’essayer à la drill et de revenir au boom-bap.

Le choix de creuser leur propre créneau, sans laisser les grosses tendances du rap français influer sur la couleur de leurs différents projets, s’est là encore avéré payant. Un auditeur qui lance l’écoute d’un album de Djadja et Dinaz sait à quoi s’attendre. On ne cherchera pas à lui vendre une tentative de reproduction, bonne ou mauvaise, des sonorités de l’artiste du moment. Les deux meldois ont sû créer un son qui leur ressemble, et font varier leur approche uniquement au sein de leur propre référentiel. Que l’on accroche ou non à leur proposition artistique, on ne se sent pas trahi en lançant l’écoute d’un nouveau projet.

Là encore, ce n’était pas la stratégie la plus évidente pour s’imposer aux sommets des charts, mais la relation de confiance qui s’est construite avec leurs supporters est devenue la base de leur succès actuel.