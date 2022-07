Djadja et Dinaz de retour avec le morceau "Bonkasa", qui sent bon l'été

Djadja et Dinaz, le duo certifié d'un album de platine avait disparu depuis quasiment une année en terme de sortie. On les a vus faire de nombreuses scènes, notamment des festivals cet été mais leur public attendait depuis quelques temps de la nouvelle musique.

Et bien après un léger teasing il y a quelques jours, c'est le retour : Bonkasa est dehors.

Publicité

"En vrai j'suis pas bon qu'à ça, mais y'a qu'l'argent dans mes pensées"

Le nouveau single, sans clip est sorti sur les plateformes, la légende de leur publication instagram disait : "Faut du soleil et des vacances, pour l'été la team, en attendant la suite..." C'est donc un single d'été qu'ils ont délivré, une prod instrumentale, un refrain catchy et un morceau plutôt bien accueilli par leurs fans avec presque 800.000 vues en 2 jours, c'est un bon retour pour Djadja et Dinaz.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Un projet pour bientôt

En voyant le visuel choisi sur youtube, on peut remarquer qu'il est similaire à celui de Dans le Réseau, qui était leur dernier son sorti, il y a 10 mois. Cela laisse penser que le duo prépare un projet, et que ces deux singles feraient probablement partie de l'oeuvre complète.

En attendant, les plus fidèles soldats de Djadja et Dinaz auront quelque chose à se mettre sous la dent pour l'été, avant le prochain projet du groupe.