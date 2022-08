DMS : ce qui fait de lui un des artistes de "la nouvelle vague" à suivre

Quelques mois après son très prometteur premier projet Rideaux Bleus, DMS a dévoilé il y a quelques jours un 4 titres intitulé YEYEYE avec en featuring Malo et EDGE. Un court EP qui envoie beaucoup de bons signaux pour la suite de sa carrière. C’est pourquoi on a décidé de vous donner nos raisons qui prouvent que DMS fait certainement partie des artistes à suivre.

Un univers calquable sur divers styles

DMS puise sa force dans ses mélodies innovantes qu’il sait mettre au service de plusieurs styles. On peut retrouver le rappeur de Paris Sud sur des productions aux influences 2-step parfois trap, voire même dance. Une polyvalence qui lui vaudra d’être invité sur plusieurs projets donc notamment la LUJRADIO vol 1 de Lujipeka. C’est d’ailleurs dans ce morceau, S.O.S, que DMS exprime le besoin qu’il a eu de se faire tout seul quand personne ne croyait en lui :

"Personne calcule nos SOS, donc on a dû s'sauver nous-même"

Aujourd’hui être entouré est loin d’être un problème pour le rappeur qui a su s’accompagner de réels talents.

Une pièce importante de cette nouvelle génération

L’auteur de Rideaux Bleus a tout pour bien se développer. Du talent mais aussi une équipe autour de lui tellement talentueuse. Que ce soit les rappeurs de cette nouvelle génération avec qui ils collaborent directement comme : Malo, Chanceko, La Fève, Khali ou encore 99, de même pour les producteurs comme : Guapo du soleil, D1gri, ou encore Junior Alaprod. Tous les acteurs de cette nouvelle vague ont la même vison : se faire connaître en ne faisant uniquement la musique qu'ils aiment, et ça marche...

Un nouveau projet qui donne envie pour la suite

Ce nouvel EP YEYEYE reste dans la suite du premier projet que nous a proposé le rappeur en décembre dernier. Un quatre titres très efficace composé de morceaux relativement courts mais très divers. De quoi nous régaler cet été en attendant un premier album. Sont présents sur le projet en production Guapo du Soleil, D1gri, Khali, Gizmo et Amnezzia et en featuring Malo et Edge. Le coup de cœur de la rédac’ c’est l’outro du projet, 99 PROBLEMS, sûrement une référence à Hov avec une instru 2-step.