Doja Cat arrête la musique ! (Enfin non... Quoique si)

C'est avec une série de tweets, dont Kanye West aurait très bien pu être l'auteur, que Doja Cat a semé le trouble chez ses fans . Dans la nuit du 10 au 11 avril, la chanteuse californienne a successivement posté des messages disant qu'elle quittait la musique, puis qu'elle plaisantait, puis qu'elle allait réellement arrêter la musique, puis qu'elle plaisantait... avant de réaffirmer qu'elle y songeait sérieusement parce que ce milieu la rendait "chaque jour un peu plus triste ".

En cohérence avec son personnage

Dans le même temps, l'artiste a également teasé le contenu de son album à venir. Elle a expliqué qu'il ferait la part belle au rap, puis qu'il serait un " mélange expérimental français entre country et fusion bohémienne avec une essence bluegrass "... avant de finalement déclarer qu'il serait orienté pop.

Avec le temps, Doja Cat a décidé d'insister sur le côté imprévisible et décalé de son personnage artistique : ses drôles de lives Insta dans lesquels elle se rasait les sourcils, sa tenue rouge anti-trypophobe et ses tweets récents l'attestent. Pas sûr qu'il faille donc prendre ses écrits numériques au pied de la lettre... De quoi peut-être rassurer les fans de l'interprète de Say So .