Doja Cat répond au fameux morceau "Doja" de Central Cee

Le morceau Doja de Central Cee est carton avant même sa sortie officielle, et depuis, inutile de préciser que tout le monde connait le refrain du morceau de Central Cee.

Enfin une réponse

Doja Cat, qui est visée dans ce morceau, ne s'était jamais prononcée, et de même pour le morceau Doja de $NOT et D'A$AP Rocky, mais elle décidé d'en parler lors d'un live Instagram et il semblerait qu'elle a plutôt apprécié la dédicace du trapstar anglais.

"Je n'allais rien dire sur le son de Central Cee mais c'est trop drôle qu'il ait dit "J'essaye d'y céder/ de la satisfaire" je suis trop fucked up pour ne pas en parler, "indulge in that" c'est trop drôle, je suis désolée mais c'est trop drôle".

Doja Cat est connue pour avoir un grand sens de l'humour, et sa réaction lui ressemble beaucoup au vu de son grand sens d'autodérision.