Dosseh et son incroyable version d'Habitué au Hip Hop Symphonique

C'était en 2018 : le Hip Hop Symphonique en était à sa troisième édition et réunissait des artistes tels que : Dosseh, Sniper, Sofiane, S.Pri Noir et Wallen sous la direction artistique d'Issam Krimi et avec le chef Dylan Corlay à la baguette.

Un classique revisité à la sauce symphonique

Parmi toutes les prestations qui se sont déroulées dans l'auditorium de la Maison de la Radio lors de cet évènement, celle de Dosseh restera mémorable. Son morceau Habitué sortait la même année, extrait de son album Vidalo$$a 4.5, et reste aujourd'hui l'un des plus grand succès du rappeur.

Lors de cette édition du Hip Hop Symphonique, il marquait le public avec sa prestation émouvante, mise en valeur par la grande performance de l'Orchestre Philharmonique de Radio France.

Pour revoir la 3ème édition du Hip Hop Symphonique avec Dosseh, Sniper, Sofiane, S.Pri Noir et Wallen accompagnés par les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et du band The Ice Kream , sous la direction artistique d' Issam Krimi et avec la direction d'orchestre de Dylan Corlay, c'est ici :