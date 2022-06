Dosseh met un gros coup de pression avec le teaser de son nouvel album

Ca y est, Dosseh annonce officiellement son album avec un teaser de haute voltige ! Un retour très attendu par les fans, qui commençaient à trouver l'absence de l'Orléanais un peu longue, après la sortie de Vidalo$$sa en 2018 et sa mixtape Summer Crack Volume 4 sortie en 2020.

Le rappeur avait teasé son futur projet avec un rendez-vous pour mercredi 22 juin à 18h et c'est chose faite ! L'interprète du hit Habitué a dévoilé un court-métrage de 6 minutes 25 dans lequel il annonce son tout nouveau projet pour 2022 intitulé Trop tôt pour mourir.

Dosseh en route vers son tout nouvel album

Dans le court-métrage intitulé La peau de l'Ours et réalisé par 10 Création, on y voit un Dosseh démotivé, puis dans sa routine, chaud comme jamais pour se préparer à reprendre du service et à nous délivrer sa musique. Un appel à son manager Oumardinho et le rappeur roule vers son album au volant d'un bolide rouge. La vidéo se termine par un carton annonçant son projet pour 2022 Trop tôt pour mourir.

Une annonce que l'Orléanais était fier de partager à sa fanbase qui a accueilli cette nouvelle avec joie :