Dosseh : pourquoi son retour est convaincant avec "A.K.A"

Enfin ! Après deux ans d'absence en solo, Dosseh est de retour avec son nouveau titre explosif, A.K.A.

Il l'avait annoncé en janvier : "2022, je vais pas rire avec toi". Et le rappeur d'Orléans a tenu parole, puisqu'il vient de sortir A.K.A., un gros banger de rap bien puissant. Dans un clip disponible depuis ce mercredi 29 juin, on le voit freestyler en voiture avec un cigare et tous les apparats du rappeur qui, en effet, ne rigole pas.

"Dosseh revient pour en découdre"

Un retour très attendu par les fans, qui commençaient à trouver l'absence de l'Orléanais un peu longue, après la sortie de Vidalo$$sa en 2018 (si ce n'est sa mixtape Summer Crack Volume 4 en 2020). Et sans surprise, Dosseh a réussi avec cette nouvelle sortie à braquer une nouvelle fois le game : Twitter s'est aussitôt enflammé, louant les qualités de cet artiste complet.

De fait, avec un clip de qualité cinématographique et son charisme habituel, l'Orléanais en met plein la vue. Mais surtout, une prod drill bercée de kicks vibrants, et un flow efficace, fort, imprévisible et parfaitement maîtrisé. Le tout relevé de punchlines épicées : "Putain mais qu'est-ce qu'tu veux qu'j'dise aux p'tits ? / Tu veux que j'leur fasse croire qu'on est libres alors qu'on est juste libres de croire qu'on l'est, bitch".

Bref, du bon Dosseh comme on l'aime : toujours fiable et en même temps surprenant, des paroles recherchées, une fidélité à son style avec un certain renouveau... chapeau l'artiste.