Dosseh : son album "Trop tôt pour mourir" arrive en septembre

Plus de 4 ans après la sortie de son dernier album Vidalossa, et de nombreuses remises en question sur la potentielle fin de sa carrière, Dosseh annonce officiellement sa renaissance avec son prochain album Trop Tôt pour Mourir, disponible le 30 septembre.

Une période d’absence et de doutes

Il avait annoncé son retour en juin en dévoilant qu’il ressortait d’une période de doutes centrés notamment sur son envie de continuer sa carrière de rappeur. Heureusement, il finissait son message par :

"Et moi qd j'prends les bonnes décisions, ça pardonne pas. Merci à ceux qui ont attendu, sans rancune aux autres."

Et effectivement, son dernier album est sorti il y a 4 ans et depuis, seulement une mixtape, Summer Crack Volume 4, dévoilé en 2020. Le rappeur d’Orléans confirmera qu’après des nombreuses heures à s’être retrouvé avec lui-même, il reviendra sous la forme de La peau de l’Ours qu’il ne pas faut pas vendre avant d’être sûr de sa mort. Car après tout il est Trop Tôt pour Mourir.

"Trop Tôt pour Mourir"

Une semaine après la mise en ligne de son court-métrage, Dosseh sortira le clip de A.K.A , titre non-retenu dans l’album, qui servira d’amuse-bouche quelques semaines avant le service. À la suite seront postés des autres clips RS-28 et Amsterdam en featuring avec son collègue de chez SPKTAQLR, Lacrim. Dépassant à eux deux les 2 millions de vues, Dosseh et sa fan-base sont plus que jamais prêt pour le prochain chapitre qui arrive le 30 septembre, Trop Tôt pour Mourir.

Pas encore de tracklist n’a été annoncé, mais ça ne change, on sait que Yuri ne rate jamais.