Doums : "c'est Népal qui a pris le rap au sérieux, pas moi"

Trois ans après le décès de Népal , les rappeurs continuent de rendre hommage à cet artiste dont l'héritage est inestimable. Doums est revenu sur le poids de Népal sur sa carrière dans le rap.

Presque un an après avoir dévoilé son dernier EP et projet en date Pilot3, Doums a fait son retour plus bouillant que jamais avec un nouveau single intitulé Movie, dans lequel il était aux côtés de Nekfeu dans un visuel bourré de références au septième art. Alors que le succès est au rendez-vous pour ce clip qui est rapidement devenu viral grâce à la qualité de sa mise en scène, Doums continue à faire la promotion de son projet, notamment avec des interviews.

"Il m'a fait passer de kiffeur à travailleur"

Au micro de Mehdi Maïzi, le rappeur de L'Entourage revient sur ses débuts pour Le Code. Quand l'animateur lui demande "à quel moment t'as pris ça vraiment au sérieux ?", Doums lance de but en blanc : "C'est pas moi, c'est Népal qui a pris ça au sérieux". Et de poursuivre : "C'est lui qui est venu me voir et qui m'a dit, eh ce couplet là il est lourd, attends je vais faire une prod". Il mime ainsi leurs séances de travail en studio, qui semblaient bourrées d'échange et de partage artistique.

Sans ambiguïté, Doums le rappelle ainsi : "En vrai de vrai, mon Pilot 1 c'est avec lui", "c'est lui qui nous a enregistré avec Zuukou, qui a fait la prod avec Alpha ". Mehdi conclut ainsi : "C'est lui qui t'a professionnalisé quelque part ?" et Doums approuve "c'est lui qui m'a fait passer de kiffeur à travailleur, tout en me faisant kiffer parce qu'il me connaissait bien". Des mots émouvants, que Doums raconte avec l'émotion dans la voix - le deuil de Népal reste encore difficile à faire, malgré les nombreux hommages qui lui ont été rendus.

Un beau témoignage qui rappelle une nouvelle fois l'importance de la figure de Népal dans le rap français.