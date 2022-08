Doums dévoile son nouvel album avec Nekfeu, PLK, Laylow...

Ça y est, le nouveau projet de Doums est enfin disponible ! Après deux extraits (Movie et Stars ft. Laylow ) qui nous avaient mis l'eau à la bouche, on peut enfin écouter les 14 autres titres.

Doums sait s'entourer

Quasiment un an jour pour jour après avoir dévoilé son dernier EP et projet en date Pilot3 , Doums était de retour plus bouillant que jamais fin juin avec son nouveau single intitulé Movie. Un morceau dans lequel il s'était armé de Nekfeu dans un visuel imprégné du 7ème art. Un clip qui marquait le début du parcours vers son prochain album.

Ce vendredi 24 août, l'album est enfin disponible. Intitulé Pull à capuche et billets mauves, il comporte 16 titres dont bon nombre sont des collaborations avec des grands noms du paysage rap. En effet, on peut notamment y retrouver Nekfeu, Laylow, Freeze Corleone, PLK ou encore le rappeur star de Grande Bretagne, Headie One. Des artistes qui certifient un projet de qualité.

Pour ce qui est de la musicalité, il y en aura pour tous les goûts. Des sonorités estivales aux sons kickés en passant par des balades, chacun y trouvera son compte.

Avec ce nouveau projet, Doums compte bien continuer à montrer qu'il est désormais prêt à être régulier, lui à qui on a souvent reproché ses longues absences.