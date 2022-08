Doums en 5 feats

Ce vendredi 26 août, Doums publie son premier véritable album, après trois projets courts aux contenus plutôt variés formant la trilogie Pilote (2017, 2019, 2021). Intitulé Pull à capuche et billets mauves, ce long-format est particulièrement attendu par les fans du rappeur. Celui-ci pourrait enfin passer un cap dans sa carrière solo, après avoir déjà bien étoffé sa discographie avec L’Entourage et bien sûr 2Fingz.

Pull à capuche et billets mauves

La tracklist de Pull à capuche et billets mauves s’appuie sur un nombre conséquent de collaborations, convoquant de gros noms du rap français : Laylow , Freeze Corleone , Nekfeu , PLK , Headie One, MHD , en plus de Slkrack et Chizii, et de la moitié de l’Entourage. Rien d’étonnant quand on se rappelle des très nombreux featurings réalisés par Doums ces dix dernières années. L’auteur de Pilot3 voit clairement le rap comme un sport d’équipe, on revient donc sur certaines de ses collaborations les plus marquantes.

Zuukou Mayzie (2 feats)

La connexion entre les deux rappeurs pourrait être vue comme un contre-sens, tant la musique de Zuukou contraste avec le style sombre et la voix caverneuse de Doums. Pourtant, tous deux se rejoignent sur d’autres plans, notamment l’importance de leurs références cinématographiques, que l’on retrouve aussi bien dans Youssouf et Mamadou (extrait de Primera Temporada de Zuukou) que dans Pharaons Noirs (qui fait partie de la tracklist de Pilote, de Doums) : Nicolas Cage, les Decepticons, Highlander, on est clairement pas sur du film d’auteur.

Finalement, l’émulation entre ces deux artistes aux styles bien différenciés est d’une efficacité redoutable : Youssouf & Mamadou et Pharaons Noirs font partie des titres les plus forts de la discographie de Doums, avec un équilibre idéal entre les caractéristiques de chacun.

Nekfeu (∞ feats)

Entre les featurings à deux, les morceaux avec d’autres rappeurs, les freestyles radio, les Victoires de la musique, le duo Nekfeu-Doums a tellement travaillé ensemble qu’on pourrait le considérer comme un groupe à part entière. Impossible de citer un seul titre illustrant l’entente artistique entre les deux amis, il faut donc se rabattre sur un choix totalement arbitraire : La balade du Frémont. Présent sur la réédition de Feu en 2015, ce morceau à l’ambiance planante voit Nekfeu traiter de discrimination et de rapports conflictuels avec la police, tandis que Doums est plus détendu, avec des préoccupations plus lubriques -malgré un couplet qui se termine de la même manière, dans le collimateur de la police.

DJ Elite

On a tendance à assimiler Doums à un univers très parisien, avec un décor plutôt sombre et grisâtre. Ce n’est pas toujours faux, mais c’est oublier que le rappeur sait aussi s’amuser, à l’image de sa participation au projet BlackBird de DJ Elite, avec un morceau club dansant qui vient trancher avec l’image que l’on peut avoir de lui. Sans être le titre le plus marquant de sa discographie, il s’agit d’une bonne occasion de l’entendre sur un autre registre, et d’avoir un aperçu de l’étendu de sa palette.

Dehmo

Là aussi, il ne s’agit pas du feat le plus marquant de la discographie de Doums. Plus générique dans son approche, Renta Max est un titre de rap français très classique, sorti au début du mois de juin de cette année, sur le dernier projet en date de Dehmo. Le track reste intéressant car permet de retrouver un Doums dans sa forme originelle : celle d’un mec qui est tombé dans le rap un peu sans faire exprès, parce que ses potes étaient dedans, mais qui a pris le sujet au sérieux et qui se donne à 100% pour son art.

Laylow

On en arrive donc à ce premier album, avec le deuxième extrait publié au beau milieu du mois de juillet. Laylow marche sur l’eau depuis deux ans, difficile de faire choix plus pertinent pour un featuring, d’autant que la connexion entre les deux artistes est exploitée de la meilleure des manières : les couplets se font à deux, certains éléments du refrain sont chantés ensemble, et la compatibilité très naturelle entre eux se ressent à chaque mesure du morceau.

Alors que l’on pouvait craindre que l’album ne s’appuie que sur des collaborations, et ne mette pas assez en avant la personnalité de Doums, cet extrait a rassuré les auditeurs. L’auteur de Pilote utilise au mieux les capacités de son invité pour exalter son propre univers, et profite de l’aisance de Laylow pour s’aventurer sur des pistes qu’il n’aurait peut-être pas pu exploiter autant en profondeur s’il avait choisi de les explorer en solo.