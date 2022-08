Doums et PLK en mode course-poursuite avec la police dans le clip "Mondéo"

Sorti depuis ce vendredi 27 août, le tout premier album solo de Doums intitulé Pull à capuche et billets mauves compte dans sa tracklist des feats avec des pointures du rap français aux styles ultra variés. Les noms de Nekfeu , Laylow , Freeze Corleone et PLK gravitent dans ce projet où l’on sent le recul et l’expérience de l’artiste. Pour le troisième clip à sortir pour illustrer son album, Doums dévoile les couleurs de son feat avec PLK qui arrive à temps pour chiller un max à la rentrée.

Un clip qui ne déçoit pas

Il l’a clarifié en début d’été sur Twitter, Doums ne fait pas de feat par intérêt. Si on compte PLK sur son album, c’est parce que leur alchimie est plus que musicale, elle est aussi créative. Avec déjà plus de 300 000 écoutes sur Spotify sur le son, on découvre le clip qui l’accompagne avec une vibe 100% été indien.

Publicité

Plongé dans un univers visuel profond, le clip suit la lignée du projet de Doums dans lequel il enfile la casquette de co-réalisateur et partage sa vision artistique aux multiples influences. Déjà lyriquement fort, le rappeur co-fondateur de l’Entourage confirme son talent pour la réal avec ce clip aux plans naturels avec effet caméra à main des nineties très efficace. À travers un road trip entre la capitale et la plage pour vesqui la mondéo, les deux artistes s’offrent un visuel avec grain archi vintage à base de belle 992 verte et de villa lifestyle entre potes.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

À l’image du son, le clip nous donnent envie de prolonger l’été sous ambiance golden hour ultra relaxante... et merci pour ça.