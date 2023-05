Doums parle de sa relation avec Népal : "C'était un oxygène pur"

Yatta! recevait un invité de luxe pour parler de l'actualité manga. Passionné depuis de nombreuses années, Doums a discuté de son rapport aux mangas mais aussi de sa carrière et de son entourage avec un grand E...

Il a évoqué la relation particulière qu'il entretenait avec Népal et le lien qui les unissait avec leurs proches : "Il aurait pu faire partie de l'Entourage". Leur méthode de travail aussi était différente : "2Fingz on était que deux, on se focalisait l'un sur l'autre. On s'aidait et les discussions pour prendre des décisions étaient plus faciles."

Le replay de l'émission est à retrouver ici, en podcast.

Yatta! est diffusé tous les vendredi de 20h à 22h sur Twitch et en radio, les dimanche de 21h à 23h.