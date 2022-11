Dragon Ball : pourquoi est-il si intemporel ?

"Dragon Ball", c'est 42 volumes publiés entre 1984 et 1995 et 260 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Un chiffre qui force le respect et qui place sans discussion possible le manga au panthéon des œuvres les plus emblématiques de la pop culture moderne.

Tout le monde connaît Goku

L'histoire de Goku, racontée par le génial Akira Toriyama, fait aujourd'hui partie des mythes populaires dont la connaissance est partagée par le plus grand nombre. Les plus anciens, qui ont découvert la culture des mangas et des animés en regardant le Club Dorothée, trouvent aujourd'hui avec Dragon Ball un terrain d'échange avec les nouvelles générations de passionnés, adeptes des nouvelles séries phénomènes telles que My Hero Academia ou One Punch Man.

Dans sa chronique, Ringo revient sur les raisons qui ont fait de Dragon Ball un manga intemporel et qui ne cesse de passionner les foules.