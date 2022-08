Drake : les scènes les plus golris de ses clips

Drake est probablement un des rappeurs les plus doués de sa génération, il enchaine les hits, chacun de ses albums devient très vite une référence, et il est un des plus streamés musicalement.

Mais le rappeur Canadien nous a montré plus d'une fois qu'il avait aussi beaucoup d'humour et d'auto-dérision. Dans ses clips, ils fait certes le beau-gosse au coeur brisé mais il a aussi des moments purement comiques et drôles. N'oublions pas qu'il était avant tout acteur, et on sent que plus il avance dans sa carrière, plus il se permet de jouer de ses talents de comédien. On a sélectionné nos moments les plus drôles.

Quand il pleure dans "Laugh Now Cry Later" ft Lil Durk

Dans ce clip en featuring avec Lil Durk, non seulement Drake a invité toute la NBA et la NFL, mais il est aussi plein d'autodérision. Accompagné de l'humoriste Druski, on peut voir Drake en plein moment d'émotion, les larmes aux yeux interrompu par l'humoriste qui lui demande si ça va, et Drizzy qui lui répond "J'ai juste besoin de me regrouper avec moi-même"

Drake s'est souvent battu pour contrer son image de 'soft boy', et dans ce clip il a décidé d'aller à l'opposé et d'assumer pleinement son personnage et c'est trop drôle.

Quand il s'est marié avec 23 femmes dans "Falling Back"

Dans son nouvel album Honestly, Nevermind, Drake a marqué son grand retour depuis Certified Lover Boy avec le clip Falling Back. Il invite Tristan Thompson sur le clip, l'un des mecs les plus toxiques d'Hollywood (il était en couple avec Khloe Kardhashian et l'a trompée à de nombreuses reprises, lui a fait un enfant dans le dos.. bref la toxicité en personne). L'invitation de Drake n'est donc pas anodine

Et dans sa lignée de Certified Lover Boy, Drake continue dans son perso et se marie avec 23 femmes dans le clip, on le voit faire un check différent avec chaque femmes, Drizzy est vraiment trop un lover.

Quand il fait le coach sportif des 70's sur "Way 2 Sexy"

Dans ce clip, Drake est dans une pure autodérision. En featuring avec Young Thug il joue le coach sportif habillé en 70's, et c'est beaucoup trop moulant. Bon, le sample utilisé nécessitait un clip au niveau mais ça a bien fait rire le monde entier de voir Drake habillé comme ça.

"Drake archi drôle dans le clip too sexy"

Quand il parle de sa fameuse duckface dans "Oprah's Bank Account'

Ce son est à l'origine de Lil Yachty qui se déguise en Oprah Winfrey, donc autant dire que le clip est déjà très drôle pour ça. Et dans ce clip, Drake joue son rôle en tant qu'invité d'émission et Yachty lui demande pourquoi il fait tout le temps sa fameuse duck face.

La duck face de drake est connue, il adore poser comme ça dans ses photos et est souvent moqué pour ça, donc c'est vraiment bien joué qu'il ait joué l'autodérision sur ce clip.

"Drake fait une duckface subtile à chaque photo qu'il fait"

Quand il se fait jeter un verre dans la gueule dans "Childs Play"

Le clip de Child's Play est vraiment un classique de Drake, et il invité la mannequin internationale Tyra Banks. Dans ce clip, il est toujours aussi lover mais pousse le bouchon jusqu'au bout jusqu'à se prendre un verre dans la gueule. On commence à croire qu'il adores ce perso de lover qui se fait cramer.

Mais le clip est franchement drôle digne d'une comédie américaine

Quand il retourne dans Degrassi dans "I'm Upset"

Dans ce clip, Drizzy a fait un retour dans le passé en se mettant en scène dans le Degrassi High School, un gros shout out à sa carrière d'acteur dans la série. Au-delà de drôle c'est assez légendaire comme retour, et on adore les mises en scène qu'il fait dans chacun de ses clips. Ils ont tous un côté comédie cliché, c'est souvent bien pensé et vraiment drôle.