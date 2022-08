Drake nommé "artiste le plus shazamé de tous les temps"

Pour célébrer les deux décennies de Shazam, l'application a partagé certaines de ses statistiques les plus remarquables.

Drake encore numéro 1

En plus des nombreuses réalisations et récompenses qu'il a déjà reçues tout au long de son illustre carrière, Drake vient d'être nommé artiste le plus recherché de tous les temps par Shazam.

Comme le rapporte Complex , le service d'identification musicale fête son 20e anniversaire, et pour commémorer l'événement, il a partagé quelques statistiques amusantes au fil des ans, telles que les chansons les plus recherchées par genre, la toute première chanson Shazam, et bien d'autres.

Pour ce qui est de la dernière distinction de Drizzy, il est arrivé en tête de la liste des recherches de tous les temps sur la plateforme avec un nombre impressionnant de 350 millions de Shazams (ses propres chansons ou celles sur lesquelles il a été invité). Le titre le plus populaire du rappeur canadien est One Dance qui a été recherché plus de 17 millions de fois depuis ses débuts.

La nouvelle arrive peu de temps après que l'homme de 35 ans ait célébré sa dernière sortie , Staying Alive de DJ Khaled avec Lil Baby, qui est devenue sa 30ème chanson à atteindre le top 5 du Billboard Hot 100. Un score qui lui permet de battre les Beatles et de détenir le record de morceaux entrés dans le top 5 Billboard.

Avec ces différentes performances, Drake confirme une nouvelle fois qu'il est en train d'écrire une page de l'histoire de la musique.