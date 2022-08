Drake : on sait enfin qui est la mystérieuse Kiki

"Kiki, do you love me ?" Pour ceux qui savent, le mystère a toujours été total sur l'identité de cette fameuse Kiki. Le morceau était sorti en pleine embrouille entre Kanye West et le rappeur canadien, et tout internet voulait absolument savoir de qui Drake parlait.

Drake avait réussi à garder le mystère assez longtemps, le thème avait bien fait parler d'ailleurs. Même Snoop Dogg avait participé au débat en disant qu'il s'agissait de Kim Kardashian, le morceau étant sorti en pleine embrouille entre Kanye West et le rappeur canadien. Et il n'était d'ailleurs pas le seul à le penser.

La vraie Kiki

C'est lors de son Festival Ovo que Drake a lâché le morceau sur scène. Ce soir là était d'ailleurs légendaire avec la venue de Nelly Furtado et Drizzy qui était sur-excité par sa présence. Drake continue la soirée en annonçant le prochain invité, ou plutôt la, une certaine Keshia Chanté.

"La prochaine personne qui va monter sur scène, à l'époque je prenais la voiture de ma mère et je traversais toute la ville pour aller la voir, donc je suis obligé de la présenter personnellement. C'est ma toute première copine, une vraie légende, une personne que j'aime de tout mon cœur. Faites du bruit pour Keisha Chanté"

Des retrouvailles qui ont rendu la foule un peu ouf, la jeune femme, chanteuse a d'ailleurs performé l'un de ses morceaux et a posté un peu après la soirée une photo sur Instagram avec la légende :

"Nuits légendaires à Toronto. Je n'ai jamais vu la ville se réunir comme ça! C'était tout. Un rêve que seul @champagnepapi pouvait réaliser. L'introduction la plus sincère et la plus significative que j'ai jamais eue"

Et plus aucun doute, elle s'est même renommée "KIKI" sur Instagram, on peut Les fans d'OVO ont également eu droit à un concert de Chris Brown et Lil Baby sur la même scène, c'était vraiment la soirée à ne pas rater.