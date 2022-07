Drake, SCH x Hamza, Beyoncé... : l'été 2022 rythmé par l'électro

Ces derniers mois, les rappeurs et les rappeuses ont repris à fond les sonorités de musique électroniques pour nous ambiancer comme jamais pendant cette période estivale.

Drake : un album 100% électro

Tout a commencé avec Honestly Nevermind l’album surprise de Drake sorti le 17 juin dernier. Drizzy avait choqué tout le rap game car les influences principales de l’album n’étaient autre que… electro ! Un album surprise, dans tous les sens du terme. Drake a commencé par sortir le clip Falling Back (dans lequel il se marie avec 23 femmes) fidèle à son image de loverboy, puis l'album entier. Au fur et à mesure de l'écoute de l'album, on se rend compte que Falling Back ne sera pas l'exception du projet mais bien le thème principal avec notamment les titres Massive et Sticky.

Même si Drake avait déjà voyagé dans les genres musicaux (exemple le morceau Passion Fruit), un album entier dédié à la house/électro reste étonnant. Un projet d'ailleurs accueilli avec beaucoup de méfiance par certains et très apprécié par d'autres, Honestly Nevermind lance un débat : Drake a-t-il renié ses sources hip-hop dans cet album ? Certains ont même dit que Drake avait renié sa black culture au profit de la white culture.

Beyoncé surprend avec 'Break my Soul'

Il ne manquait plus que ça, seulement quatre jours après la sortie de l'album de Drake, Beyoncé sort Break My Soul, un single utilisant le sample et remixant le morceau Show Me Love de Robin S.

Des avis mitigés, pareil, mais globalement appréciés, le morceau fait tout de même beaucoup parler de lui (on sait aussi que peu sont ceux qui se risquent à critiquer la Queen B, sa fanbase étant surpuissante).

La question se pose sur la suite de l'album qui sortira le 29 juillet prochain : sera-t-il comme l'album de Drake complètement électro ? Renaissance est attendu avec impatience.

SCH et Hamza : hymne de l'été 2022 ?

Et le 24 juin dernier, 3 jours après Beyonce (coïncidence ? Je ne pense pas), c'est SCH, Hamza et ZEG P qui sortent Fade Up, un banger qu'on a vu SCH performer aux Francofolies, aux Ardentes... pour le plaisir de son public. Et pour ce morceau c'est pareil : instru complètement électro surtout au refrain. Les avis sont un peu mitigés sur les réseaux sociaux, mais en tout cas l'accueil du public est plutôt très bon puisque le morceau cartonne et devient presque un hymne en festival.

Le rap et l'électro, une histoire d'amour qui date de plus de 20 ans

Evidemment, ce n'est pas la première fois que des artistes rap utilisent des samples et production électro/house. En effet, depuis le début des années 2000 les premières des influences électro dans le rap ont vu le jour : on pense notamment à TTC qui a vraiment ramené ce délire en France avec Para One à la prod dès 2002 avec leur premier album et ensuite avec l'ovni Batards Sensibles et qui se revendiquent comme étant les précurseurs de ce mouvement (avant les américains). DJ Mehdi a eu évidemment son importance avec ses prods qui voyagent entre les deux univers et forcément on doit parler du cultissime titre 113 fout la merde feat Thomas Bangalter (Daft Punk) en 2002. Les américains ont suivi après avec T.I qui a remixé le titre Gypsy Woman de Crystal Waters, Kanye qui a samplé Daft Punk sur Stronger... Il y a plein d'autres exemples. Plus récemment en rap français, Vladimir Cauchemar a apporté sa pierre à l'édifice de la connexion electro x rap. Des tubes comme Ne Reviens pas de Gradur et Heuss sont aussi teintés de sonorités électroniques. Le retour de la jersey dans le paysage musical français apporte également sa fraicheur.

Pas de barrières musicales

Les collaborations sont nombreuses et pour ceux qui accusaient Drake de renier sa "blackness" au profit d'une musique pour 'blancs', tout comme ce tweet "Qu'est-ce que c'est que cet album pour blancs de Drake ? " Il s'agirait de revenir à la source. Le précurseur de la house n'est autre que Frankie Knuckles, un DJ noir-américain, né en 1955 qui avait été l'un des premiers à créer puis démocratiser ce style dans les rues de Chicago.

C'est donc un genre musical qui a une réelle histoire, et son lien avec le rap reste finalement plutôt logique. Et à vrai dire, c'est plutôt une bonne surprise de voir nos rappeurs français passer le pas de plus en plus et explorer des styles différents, bon avec modération tout de même.

Maintenant voyons ce que les prochaines sorties musicale nous réservent, entre Drill, puis Jersey Drill, puis D&B, et maintenant électro, l'avenir musical risque de nous surprendre.