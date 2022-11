Drake x 21 Savage : qui est le Français entendu sur le titre "On BS" ?

Il est presque établi qu’Her Loss, l’album des superstars du rap américain Drake et 21 Savage sorti ce vendredi 4 novembre, sera un succès historique. Le disque a déjà explosé le record du nombre d’écoutes en 24h sur Spotify pour un projet commun et devrait se vendre à près de 400 000 exemplaires en première semaine aux USA selon les dernières estimations (à titre de comparaison, c’est plus que Lil Baby ou Kendrick Lamar , avec respectivement 216 000 et 295 000 unités écoulées).

Un "featuring" français sur "Her Loss"

Ce que l’on sait moins, c’est l’identité du Français qui conclut le morceau On BS. Il s’agit en fait du concessionnaire de luxe Arthur Kar. Cet amoureux d’automobile ayant jeté son dévolu sur les véhicules rares a l’habitude de travailler avec l’élite des rappeurs, des designers et des artistes du monde entier. Dans une récente interview donnée au média américain Complex, il raconte par exemple ses moments passés avec le défunt styliste Virgil Abloh ou encore les coulisses du tournage du clip de Pop Smoke et Quavo Shake the Room.

Sur le morceau On BS, celui-ci déroule un monologue gentiment mégalomane et dont seuls les Américains ont habituellement le secret.

« This guy sitting front row, man, poof, who needs that ? / […]We don't want that, we want bars / The reason why we listen to 21 and The Boy / That's what we do in Paris, we don't do Fashion Week / Fashion Week, it's for the last decade, it's not for us / It's about the lights, the lights that we put on in the city / The lights of the Eiffel Tower / I'm in charge of it, I'm the one who's putting it on every day » (Ce mec assis au premier rang mec, qui en a besoin ? […] On ne veut pas de ça, on veut des punchs / La raison pour laquelle on écoute 21 et Le Garçon / C’est ce qu’on fait à Paris, on ne fait pas de Fashion Week / La Fashion Week, c’est pour la dernière décennie, c’est pas pour nous / C’est à propos des lumières, les lumières qu’on met sur la ville / Les lumières de la Tour Eiffel / J’en suis chargé, je suis celui qui l’installe tous les jours), débite notre concitoyen avec un accent français identifiable mais à faire pâlir un lycéen en cours d’anglais LV1.

Le « Birdman parisien »

Le concessionnaire, qui avait expliqué lors d’une interview avoir commencé à travailler chez Porsche à l’âge de 16 ans , reprend ensuite à son compte le traditionnel discours du self-made man à l’Américaine. Il s’autoproclame même le " Birdman parisien" en référence à l’exubérant magnat du rap US, artiste et producteur à l’origine du label Cash Money Records .

La présence du concessionnaire français n'est qu'une des nombreuses surprises que comprend Her Loss et l'album n'a probablement pas terminé de nous livrer tous ses secrets.