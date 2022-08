Drismer et PCN : comment transformer l’essai ?

Quatre mois après la sortie du titre viral Freestyle Bintou, Drismer et PCN continuent d’occuper l’actualité et de faire le buzz. Misant énormément sur l’aspect divertissement, les deux rappeurs parisiens ont rapidement compris le jeu des réseaux sociaux et des médias, transformant leur début de carrière en show permanent. Cette capacité à faire parler est un atout indispensable pour démarrer une carrière, mais ne peut résolument pas constituer la base d’une réussite pérenne. Pour durer, le groupe va devoir prouver qu’il peut transformer l’essai sur le plan artistique, et intéresser public et professionnels autrement que par la recherche du buzz.

Le phénomène Drismer et PCN : genèse et historique

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, l’histoire du duo Drismer et PCN ne démarre pas en mars 2022 avec la publication du Freestyle Bintou. Déjà actifs au sein du groupe THE SN2 , auteurs de deux EP (un solo de Drismer, et un en duo), les deux rappeurs ne sont pas apparus du jour au lendemain. On retrouve d’ailleurs dès leurs débuts des caractéristiques de leur production artistique actuelle : beaucoup de second degré et d’autodérision (“ma voiture c’est un cube, tout le monde la critique mais quand je pars en soirée, tout le monde monte à bord”), des sonorités légères et rythmées, et des influences afro très assumées.

La toile découvre réellement le duo Drismer x PCN avec le viral “Ouh hi ouh ha ha”, une interpolation d’un titre extrait de la bande originale du film Les Razmokets, sorti en 1998. Avec sa prod entraînante et son refrain entêtant, le Freestyle Bintou touche une partie du public, et surtout, provoque le débat : coup de génie ou pur foutage de gueule ? Quelle que soit l’issue des discussions entre internautes, l’essentiel est là : Drismer et PCN ont été au centre de l’attention pendant quelques jours. Preuve que leur proposition a dépassé le simple cadre des réseaux sociaux, ils obtiennent même une invitation au Planète Rap de Vegedream.

Entretenir la machine à buzz

A partir de là, la machine est lancée, et les actus s'enchaînent à un rythme de télénovelas. Drismer et PCN font les gros titres des médias rap, avec des infos extra-musicales de plus en plus farfelues : une signature chez Sony “pour des PS5 illimitées” ; un remix de Naps, puis une première séparation à l’aspect très scénarisé, un peu plus d’un mois après le buzz du freestyle Bintou. Ce n’est que le début : quelques jours plus tard, Drismer annonce qu’il arrête la musique, dégouté que “les américains ne cèdent pas les droits” du titre original. Retournement de situation la semaine suivante : le groupe se reforme et balance son premier clip depuis sa signature chez Sony.

Jusqu’ici, l’histoire du duo est volontairement chaotique. Personne n’est vraiment dupe au sujet de leur stratégie, le but de toutes ces manœuvres étant d’entretenir le buzz pour rester dans l’actu chaude en attendant l’arrivée de projets artistiques concrets. La suite est plus intéressante : alors que les chiffres de leur dernier clip ne décollent pas, certains internautes accusent Sony de pousser artificiellement les vues. Après le buzz du Freestyle Bintou, un potentiel bad buzz se profile donc à l’horizon. La réaction du groupe est intelligente, tuant dans l'œuf la problématique avec une réponse directe de PCN sur Twitter : “de ouf, c’est pour ça qu’on voulait pas signer à la base”.

Qu’il s’agisse d’un pur élan d’honnêteté et de spontanéité, ou d’une stratégie scénarisée pensée en interne, le groupe se positionne à l’encontre de sa maison de disques (“bon demain matin on est convoqués à Sony et je pense pas que ça soit pour prendre le petit déjeuner”). Une manière simple mais efficace de faire grimper sa cote de sympathie, avec une image quasi-manichéenne : les deux rappeurs innocents que l’on empêche de travailler dans de bonnes conditions, face à une grosse et méchante major aux mauvaises intentions.

Forces et limites du duo

La mise en scène du conflit perdure : le groupe annonce par exemple que Sony avait fixé un minimum de 10 millions de streams pour l’EP Sang 9, sorti le 15 juillet, sous peine de rupture du contrat. Evidemment, les résultats sont loin du compte, et c’est une nouvelle actu qui vient se glisser dans le fil des médias rap : un appel aux dons (lors d’une fausse conférence de presse ) pour rembourser l’avance de 60.000 euros perçue pour ce projet. Entre temps, d’autres infos ont entretenu le buzz : “Drismer annonce qu’il va gagner Nouvelle École", “Drismer et PCN affirment qu’ils sont les nouveaux PNL”, etc.

On a aussi droit à une nouvelle petite leçon de gestion de bad buzz de la part de Drismer : quand une vidéo de lui travaillant en tant que serveur circule, sa réaction honnête (“faut bien que je remplisse le frigo”) désamorce toute polémique, et lui fait marquer encore quelques point de sympathie. Les internautes affichent finalement des réactions plutôt positives au fait de voir un rappeur qui ne ment pas au sujet de ses sources de revenus, charbonne comme n’importe quel citoyen, et cherche à s’en sortir avec un véritable emploi.

C’est à la fois la force et la limite du duo Drismer / PCN. Les deux rappeurs ont bien compris toutes les mécaniques des réseaux sociaux et des médias rap. Dans leur communication,, tous deux misent sur l’aspect très décomplexé de leur personnalité. La spontanéité est au cœur de leur image, ce qui représente un gros atout à une époque où il faut savoir réagir vite, étouffer rapidement les potentiels éléments de bad buzz, et faire fructifier les séquences virales.

Sur le plan artistique, la proposition de Drismer et PCN est parfaitement en phase avec leur stratégie de communication. Leur décomplexion résonne dans le choix des prods et la construction de titres plutôt légers, avec notamment des couplets pleins d’humour et d’autodérision (“ un jour j’étais sur 3 meufs, les 3 m’ont recalé ”). Les codes de la nouvelle génération sont totalement maîtrisés, avec une excellente utilisation des adlibs, gimmicks et onomatopées, des refrains catchy, et un bon équilibre entre les moments de rap et les phases de pure ambiance.

Une proposition artistique plus solide qu’il n’y parait

Drismer et PCN ont d’ailleurs prouvé avec l’EP Sang 9 qu’ils sont autre chose qu’une simple blague, et sont capables de proposer plus que ce que laissent penser le Freestyle Bintou ou leurs fausses conférences de presse. Le duo est aussi à l’aise sur des titres chantés (Sagacité) que de la trap nerveuse (Kanga Munoko) ou des morceaux dansants (Makossa). C’est le grand paradoxe qui entoure leurs premiers mois de carrière : enfermés dans une image d’amuseurs publics qu’ils entretiennent et surjouent, ils font passer en second plan leur production artistique, pourtant honnête, efficace, et même originale par moments.

Or, pour perdurer, le seul divertissement sur les réseaux sociaux n’est pas une solution viable. Pour s’en rendre compte, il suffit de jeter un œil sur les chiffres de Sang 9 ou de leurs différents clips sur Youtube : transformer l’essai est difficile, en particulier quand le public vous a déjà catalogué. Le groupe a toutes les qualités pour convaincre le public, mais doit désormais faire des choix difficiles. Persévérer avec la même stratégie est une bonne manière de continuer à gagner en visibilité et inscrire son nom dans l’esprit du public, mais risque de ne pas porter ses fruits en termes de ventes. Il suffirait pourtant du bon morceau au bon moment pour que la carrière du duo s’emballe. C’est une approche risquée, qui peut payer si les astres s’alignent.

Une autre voie existe : recentrer la communication du groupe sur l’aspect artistique. Il ne s’agirait pas d’effacer totalement les personnalités fort sympathiques des deux rappeurs, qui restent un atout important, mais bien d’insister sur la musique. Il s’agit d’une approche plus difficile et plus longue à mettre en place, puisqu’elle suppose de réorienter l’image du groupe. La réussite est soumise à une proposition artistique solide, et surtout à plus de patience que dans le cadre de la stratégie de recherche de buzz en continu. Quelles que soient les choix de Drismer et PCN au cours des prochains mois, la suite de leur aventure devrait sans aucun doute être divertissante.