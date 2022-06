Drismer et PCN : “on est les nouveaux PNL”

Les phénomènes Drismer et PCN se sont faits connaître grâce à leur freestyle viral Bintou et ils ne ont d'ailleurs fait une version a cappella pour Mouv' dans Coffee Show. Les deux acolytes ont vécu des aventures folles depuis : séparation , réconciliation , signature en label chez Sony... Drismer et PCN surfent sur leur buzz pour se livrer à leur passion : le rap.

Coté actus, Drismer et PCN ont délivré en juin le morceau Frida Kalho et le duo nous avait fait l'honneur de les suivre pour leur concert à La Cigale à Paris.

"J'ai pas peur de le dire"

A fond dans leurs délires, les deux compères poursuivent leur route dans l'industrie musicale quitte à bousculer et a faire des comparaisons assez folles et peu modestes avec des artistes dont la productivité, le talent et l'importance dans le rap game ne sont plus à prover : Jul et le duo PNL.

On aime cette vibe de confiance en soi et les délires des deux artistes mais il s'agirait de doser dans les comparaisons. Merci.