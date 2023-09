DRP Festival : chope les dernières places !

Après une première édition au Grand Palais Éphémère, DRP Festival revient le samedi 30 septembre et le dimanche 1er octobre 2023 au Jardin des Tuileries. Terrain intergénérationnel d’expression et de célébration sur 3000 mètres carrés, l'événement réunira à nouveau passionnés et acteurs de la culture le temps de deux jours de festivités. À l'occasion du deuxième drop, chope tes pass gratuits grâce à Mouv' en allant sur la billetterie (dans la limite des places disponibles).

PROGRAMME

Plus de 50 marques et créateurs exposeront sur le week-end pour le plus grand plaisir de tous et toutes : retrouvez entre autres des sneakers de collection, des drops exclusifs ou encore des ateliers créatifs pour personnaliser vos pièces. La street-culture sera aussi à l'honneur à travers l'art avec les expositions Hip Hop 50 et Dissident Pictures Exhibition mais aussi avec un Bookstore par Le Grand Jeu, The Game of S.K.A.TE par Monster Energy et bien d'autres.

Publicité

Retrouvez également Maureen, Coelho, Jaïa Rose, Slkrack, Carla Genus et Drozzy le 30 septembre sur la scène HOMI TV. Plus d'informations sur le site de DRP .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

DRP, en référence à “DROP”, est le festival & magazine dédié à la street-culture qui rassemble toutes les communautés et générations autour de passions communes. Lancé en juin 2022, le festival DRP est le rendez-vous annuel qui célèbre la culture urbaine en France à travers une programmation pointue, des expériences uniques et innovantes.