Dystinct : "Je ferai peut-être une chanson pour le Maroc à la prochaine Coupe d'Afrique"

Bienveillant, souriant et chaleureux... C'est dans le canapé confortable d'un hôtel parisien que Dystinct nous reçoit. C'est la première fois qu'Illiass Mansouri - de son vrai nom - se raconte sans filtre à un média français.

Né en Belgique d'un père chanteur, "mon père chante mieux que moi, la vérité. [rires]" nous glisse-t-il. Ce jeune crack de la musique est polyglotte. Il parle hollandais, anglais, darija (dialecte marocain) et un peu français. Il a commencé à développer son art par des reprises en anglais, puis à composer en néerlandais. Néanmoins, c'est dans sa langue maternelle qu'il chante essentiellement désormais, même s'il n'hésite pas à coupler les langues entre-elles. Et ça lui réussit plutôt bien puisqu'il jouit aujourd'hui d'un public très éclectique. Le natif d'Anvers a parcouru du chemin avant de voir sa musique émerger... Il a enchaîné les jobs allant de conseiller téléphonique en centre d'appel à comptable en passant par la case soudeur. Une multitude de tafs qui lui ont donné le goût du travail et qui ont nourri encore plus sa volonté de réussir dans le son. Conscient qu'il fallait prendre des risques pour réussir, il a négocié avec sa maman pour qu'elle lui accorde une année sabbatique après l'obtention de son baccalauréat. Le deal ? Se mettre à fond dans la musique pendant un an. Si ça ne pétait pas, il promettait de retourner étudier.

"Elle ne voulait pas trop au début, mais tu connais... Elle a vu que son fils était têtu et trop déterminé !" Dystinct

Quand on lui demande ce qu'il aurait fait si la musique n'avait pas fonctionné, il ne sait tout simplement pas. "Je n'avais pas de plan B, c'était la musique depuis tout jeune et puis c'est tout. À 2 ans, tu pourrais retrouver des photos de moi avec des darboukas."

Les risques, il les a pris : Il a décidé d'aller tenter sa chance d'Anvers à Amsterdam avec 20 euros en poche, à peine de quoi payer le train. Sa tante l'a un peu aidé financièrement en cachette et l'aventure a débuté comme ça. La musique a plaidé pour lui, sa première chanson a cartonné en Belgique et aux Pays-Bas.

Son papa, aussi, a un rôle prépondérant dans sa vie. Même si au début, il a tenu a lui cacher sa vie d'artiste par pudeur...

"C'est mon supporter numéro 1. Sur internet, on peut lire qu'il ne voulait pas que je chante, c'est faux. Il m'en a voulu de lui avoir caché, c'est tout, c'est ma faute ! Mais, j'avais un peu honte [rires]. Mon père m'a toujours dit de faire ce que je voulais, tant que j'aspirais à être le meilleur dans mon domaine [...] Lorsqu'il me conseille, il me dit : tu veux que je te réponde comme ton pote ou comme ton père ? [rires] Du coup, il me fait 2 réponses à chaque fois. Mon père, c'est vraiment comme mon ami." Dystinct

Le nouvel homme fort de l'été

À l'écoute du petit sifflement au début de chaque son, on comprend d'instinct que sa musique à une senteur estivale. Petit à petit, il construit sa réputation d'ambianceur, celui qu'on écoute en boucle avec les écouteurs vissés sur les oreilles.

Un thème revient souvent : l'amour. Bien que l'artiste souhaite rester discret sur sa situation de cœur (désolé, on a posé la question pour vous). Il aime aiguiser sa plume dans ses chansons qui pour certaines racontent des histoires à la fois passionnelles et conflictuelles. "Je ne vais pas chanter la street. On a déjà trop de problèmes dans le monde. J'ai envie de faire profiter, rendre les gens heureux, danser et rester positif. La musique, c'est de l'entertainment ! C'est comme un film que tu regardes. Tout n'est pas forcément réel." Dystinct

À propos de son titre "Business" ft Naza, extrait de son projet "Layali": "Naza, ça fait longtemps que j'avais ça en tête et je voulais qu'on fasse un truc ! La première fois qu'on s'est vu, j'avais l'impression qu'on se connaissait depuis longtemps. C'est abusé, c'était trop naturel. Très content de ce qu'on a rendu."

Ambassadeur musical du succès de l'équipe nationale du Maroc

C'est avant tout un sentiment de fierté qui prédomine pour Dystinct. Son titre Ghazali culmine aujourd'hui à plus de 69 millions de vues sur Youtube. Une chanson très largement popularisée par l'équipe du Maroc, véritable révélation du dernier Mondial. Le succès des Lions de l'Atlas a très largement permis à Dystinct de se distinguer et d'élargir encore un peu plus son audience en France notamment.

"J'ai découvert comme tout le monde que mon son avait tourné dans les vestiaires. J'avais pas prévu d'aller à la Coupe du Monde à la base. Après la victoire contre la Belgique, j'ai pris un vol direct sans même avoir des billets pour le match. J'ai envoyé un message à Ilias Chair [joueur ndlr] parce que c'était très difficile de trouver des tickets. Il m'a dit ne t'inquiète pas, c'est pour moi. Il a trouvé ça direct." Dystinct

"Cette Coupe du Monde... Incroyable. J'ai pleuré au stade, je n'avais jamais pleuré avant ça. Une émotion indescriptible. Beaucoup de joueurs m'ont envoyé beaucoup de forces. Abdelhamid Sabiri, mais aussi Ilias Chair ou Bilal El Khanouss." Dystinct

Quand on lui demande s'il peut faire une chanson dédiée à cette équipe qui l'a fait rêver. Sa réponse est sans équivoque.

"C'est mon pays. Bien sûr que je peux faire une chanson pour eux. [Je peux l'écrire ?] Tu peux l'écrire, c'est parti [rires] !" Dystinct.

Dystinct continue sa tournée internationale . Il fera une nouvelle escale en France, le 24 juin prochain à Paris (complet). C'est un album avec du drama, du chaabi ou de la Kizoumba... Il est sûr à 100% que chacun y trouvera son compte avec des featuring très variés axés sur l'international. "Layali" sera disponible dès le 9 juin prochain avec un très joli line-up français dont Naza, Franglish ou encore Moha K. L'artiste de 24 ans nous confie ne pas vouloir s'arrêter et bosse déjà sur le projet suivant. Machine.