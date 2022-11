EARWEARE : profitez de la musique en concert avec AGI-SON !

Nous disposons tous à notre naissance d’un capital auditif qui se réduit naturellement avec l’âge : l’oreille est le seul organe humain qui ne se régénère pas ! Il est donc primordial de le préserver au maximum. Cependant, certains facteurs de risques sont encore sous-estimés.

Selon le Baromètre publics de concerts et risques auditifs , seul 39 % des répondants déclarent que l’exposition prolongée est un facteur de risque.

Pour cette 13ème édition du Mois de la Gestion Sonore, l'association AGI-SON revient avec sa campagne EAR WE ARE : axée sur le plaisir de vibrer en concert, elle s'attache à sensibiliser les publics en transmettant des informations clés sur la santé auditive.

Quelques bons réflexes à adopter en concert :

Faire des pauses au calme

S’éloigner des enceintes

Penser aux bouchons et les retirer au calme : il y a beaucoup de protections auditives différentes, trouvez celle qui vous convient le mieux !

Éviter les expositions successives à des volumes sonores élevés

Pour en savoir plus, direction le site d' EAR WE ARE.

Et pour fêter le lancement de la campagne, retrouvez AGI-SON en tournée dans toute la France aux côtés d’Angèle, Orelsan et Juliette Armanet :

20/10 - Angèle - Zénith Amiens

25/10 - Orelsan - Zénith Rouen

03/11 - Angèle - Halle Tony Garnier à Lyon

06/11 - Orelsan - Zénith Strasbourg

18/11 - Orelsan - Zénith de Nantes

23/11 - Juliette Armanet - Zénith de Paris

29/11 - Orelsan - Montpellier Arena Sud de France

30/11 - Orelsan - Dôme de Marseille

Pour suivre les différentes étapes de la tournée, rendez-vous sur Instagram et Facebook !