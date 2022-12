Edith TV : quand les visuels du rap français prennent un coup d’éclat

Avec leurs couleurs chatoyantes, leurs effets spéciaux saisissants et leur composition d’image extrêmement novatrice, l’équipe du collectif de vidéastes Edith n’a cessé de partager, depuis plusieurs mois, des visuels à l’identité très marquée. Myth Syzer, Realo, So La Lune et bientôt Kekra : tous ont fait appel au collectif pour mettre en image leurs morceaux, et la qualité ne fait jamais défaut. Entre créativité débordante et illustration onirique, focus sur un collectif qui ne cesse de proposer, depuis plusieurs mois désormais, un travail minutieux à la qualité indéniable.

Edith’s born

Le 2 janvier dernier, Florian Klein, Melchior Leroux et Nicolas Borini, trois créatifs à l’ambition débordante, décident, après plusieurs collaborations fructueuses, d’unir leurs forces autour d’un même projet. Tous trois issus de la création vidéo, les collaborateur montent le collectif Edith TV à peine 2022 entamé, et ont un objectif clair en tête : proposer une vision jusqu’alors jamais exploitée dans le rap français. Alors à coup de réseautage et de propositions, les collaborateurs entrent peu à peu en contact avec des artistes émergents qu’ils écoutent assidûment dans leur temps libre et à qui ils ont envie d’offrir des visuels aussi explosifs que leurs morceaux. C’est comme ça qu’ils travailleront, pour un de leur premier clip, avec Mairo et son morceau « astral ». La machine Edith est lancée.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Avec cette esthétique brumeuse aux lumières et aux couleurs étincelantes, ce clip, dévoilé quelques mois plus tôt, pose les bases de l’esthétique si singulière du collectif. Comme s’ils avaient adapté en vidéo le sfumato, cette technique de peinture italienne de la fin du 16ème siècle qui joue avec les texture pour donner un effet doux et vaporeux aux toiles, présente chez Mona Lisa notamment, Edith joue dès ses premières réalisations avec le contraste et le flou pour rendre ses visuels aussi délicats que satisfaisant. Doublée d’un travail sur les effets spéciaux minutieux, la vision que voulait développer Edith prend forme dès ses premières productions. Alors, pour sa prochaine réalisation, le collectif se tourne vers un artiste qui réunit à l’époque quelques 20 000 auditeurs mensuels, bien loin de ses 250 000 actuels : Luther.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Porté par un rapide engouement autour du clip et de ses textures sombres et caverneuses, le double clip des morceaux Alakazam et Blake & Mortimer de Luther marque une importante étape de sa carrière. D’abord puisque c’est le premier clip que le rappeur dévoile, mais aussi puisqu’il est très vite plébiscité par le YouTuber Le Règlement, qui lui adresse au fil de ses vidéos des compliments répétés. Fin mars 2022, Luther incarne alors un solide espoir du rap français son premier visuel à peine publié. Avec une musique hypnotique, des lines très imagées et un premier clip de haut vol à la direction artistique léchée, le rappeur a présenté en 3 minutes 38 un éventail artistique impressionnant, et côté esthétique, le travail du collectif n’y est pas pour rien. Fort de ce succès certain, Edith embraye presque instantanément avec la réalisation d’un nouveau visuel qui prouvera, une bonne fois pour toutes, que les créatifs ont un univers visuel jamais encore observé dans le rap francophone.

L’image d’une génération

Après plusieurs semaines de travail, un rappeur à la fanbase de plus en plus étendue dévoile enfin l’extrait de son très attendu premier album. Le 6 juillet dernier, Realo à présenté sur sa chaîne YouTube le clip de « Emotion », titre éponyme de son album à paraître. A peine sorti, son accueil est instantanément plébiscité : le morceau aérien aux accents pops surprend ses auditeurs par son virage osé, mais confirme aussi bien le talent de l’artiste, excellent peu importe le terrain sur lequel il le pratique. En s’adaptant aux couleurs plus vives et éclatantes de la production du morceau signée Koboi, le collectif vidéo propose un visuel éloigné des textures sombres de Luther et des teintes sépia de Mairo pour composer des images qui se fondent dans une explosion de couleurs chatoyantes. En jouant avec les néons de la ville, les couleurs ardentes du ciel et les paysages étendus de l’Ariège, Edith réussit à présenter cette fois un visuel en rupture totale avec ses précédentes productions, tout en gardant cette même identité marquée.

En à peine 3 clips, Edith semble déjà avoir réussi à imposer sa vision du visuel tout en s’adaptant à l’univers musical des artistes avec qui le collectif collabore. Pari réussi.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pourtant, Edith ne s’arrête pas là pour autant. En signant la réalisation du morceau « Get Out » de Myth Syzer, signant officiellement son retour en vidéo après 4 années de silence et en réalisant le morceau Link Up de Zommy feat. So La Lune, le collectif ne cesse de se dépasser dans leur exploration des textures et de l’image, et continuent à jongler avec brio entre effets spéciaux saisissants et lumières aussi pénétrantes que poétiques.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Si le collectif n’est réellement né que depuis ce début d’année, son travail apparaît déjà comme colossal dans le petit monde des visuels du rap français. Avec une vision et une esthétique onirique rarement explorée jusque là et des résultats saisissants, Edith s’est hissé en à peine 12 mois comme une vitrine d’exception pour les artistes de la nouvelle génération… mais pas que. Annoncé par le rappeur lui-même en story instagram à la fin novembre 2022, le collectif présentera dans les jours à venir une collaboration avec le grand Kekra, rappeur émérite de la scène francophone et grand habitué des clips de haut vol. Le résultat promet.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Au vu des réalisations minutieuses et appliquées que le collectif dévoile depuis à peine une année, il n’y a aucun doute sur le fait que les visuels d’Edith rencontrent, dans les moins à venir, un succès aussi important que mérité. Alors en attendant que leur nom ne s’inscrive au Panthéon des réalisateurs émérites du rap français, restons à l’affut de leurs prochaines compositions qui s’annoncent déjà spectaculaires.

Merci à Florian Klein pour ses mots et informations nécessaires à l’écriture de ce papier.