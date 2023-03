Elle parcourt les 16 lignes du métro parisien pour "évaluer la qualité de leurs moquettes de siège"

Si ces derniers temps il est plus que difficile de trouver une place pour s'asseoir dans le métro, Charlie Medusa en a trouvé 16... Une dans chacune des lignes de la RATP, dans lesquelles elle a pu constater le confort et l'esthétique de chacune des assises pour en établir au final un classement. C'est sur son compte Twitter que cette "influenceuse RATP" suivie par 31,8 000 personnes a livré la dure réalité de son classement.

Déceptif dans l'ensemble

C'est, avec le recul, ce que l'on peut constater de la liste remise par Charlie Medusa. Elle s'est construit un véritable itinéraire pour pouvoir, en une journée seulement, faire un tour sur l'ensemble du réseau. Pire cauchemar pour certains, elle a réussi a trouver une place assise dans chaque ligne pour livrer une description bien détaillée des strapontins : couleurs ternes, ressorts désagréable, elle pointe du doigt chaque aspects négatifs des rames. Elle n'hésite pas, quand il le faut, a en remarquer les points positifs, comme c'est le cas dans certaines des lignes les plus récentes.

Quelles lignes tiennent la route ?

Concernant les meilleurs assises, la palme revient directement au métro "dernier-cri" tels que les lignes 1 et 14. Des bonnes notes également pour les moins populaires 13, 3bis et 10, malgré leur fréquentation. On remarque les efforts des ligne 5,2 et 11 et pour finir les terribles sièges des lignes 8, 12, 3 et 4.

Un thread indispensable pour tous les parisiens (ou pas)...