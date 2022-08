Elon Musk dévoile vouloir acheter Manchester United, avant d’affirmer que c'est une blague

Elon Musk nous a habitué à enflammer Twitter avec des interventions assez étranges. On se souvient du jour où il a annoncé sur la plateforme vouloir défier Vladimir Poutine dans un combat "d’homme à homme" avec pour récompense l’Ukraine. Et bien l’homme le plus riche du monde n’a rien perdu de son amour pour le troll en déclarant hier vouloir acheter le club de Manchester United.

Elon Musk nouveau propriétaire des Red Devils ?

Alors, non… Après avoir généré plus des 500 000 likes sur son tweet en seulement quelques heures, le milliardaire n’a pas eu d’autre choix que de revenir sur sa déclaration en affirmant que c’était une blague :

Effectivement, beaucoup ont commencé à y croire, d’autant plus que le club vit en ce moment une période assez compliquée : 2 défaites en 2 matchs en championnat donc un 4-0 contre Brentford ce week-end. Une blague qui aura fait mal à quelques fans de Manchester United, mais Elon Musk a tenu à rappeler qu’il était lui aussi un supporter de Man U étant plus jeune :