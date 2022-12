Elon Musk en a marre qu’on piste son jet !

Dans l'émission REZO, Laurence et Ngirann nous parlent de l'affaire ElonJet. Ce compte Twitter avait pour but de suivre les déplacements en jet privé d'Elon Musk. L'homme aux 174 milliards de dollars a racheté Tesla pour des raisons "écologiques" mais utilise son jet très régulièrement.

Des trajets affichés sur Twitter

Depuis quelque temps, un compte Twitter nommé @ElonJet , suivait et répertoriait les trajets du milliardaire. Ce dernier avait déjà essayé de corrompre le propriétaire du compte en lui proposant 5000 dollars. Mais l'intéressé avait refusé et depuis, Elon a racheté Twitter.

En rachetant l'application, Il avait promis de ne pas toucher à @ElonJet mais le compte a plusieurs fois été suspendu, réactivé, pour enfin finir inactif depuis le 14 décembre. Depuis, la toile s'emballe et accuse le patron de Twitter d'avoir fait supprimer le compte afin de garder une image "correcte". Le jet est le moyen de locomotion le plus polluant et très cher, seulement 1% de la population mondial peut se permettre de l'utiliser régulièrement.

Que penser de cette suppression. Bug de l'appli ? Censure du milliardaire ? On ne sait pas pour vous mais ça nous semble gros comme un avion cette histoire...