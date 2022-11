Elon Musk est vexé, Arkunir l'a ratio sur Twitter

Elon Musk n'a pris les rênes de Twitter que depuis quelques semaines et il fait déjà ses caprices. On l'a bien vu, son souhait est de remanier le réseau social à son image et ça il le fait bien comprendre. Pastille de certification payante, retour de Vine, suppression des comptes qui le parodient, il est déjà sur tous les fronts pour bien faire comprendre qui est le boss.

Elon Musk vs. Arkunir

À travers ses multiples tweets à la journée, où il a tendance à balancer un peu tout et n'importe quoi, il a suscité la réaction de l'un de nos meilleurs twittos français : Arkunir.

C'était ce lundi 7 novembre que le patron de Tesla a certainement dû péter légèrement le seum quand il a vu la réponse d'Arkunir au tweet qu'il venait de poster : “Comment appelle-t-on quelqu’un qui est maître de la provoc ?” .

Arkunir lâche la bombe et met à l'amende l'un des hommes les plus riches du monde : "Je ne sais pas mais appelle ça un ratio". Ratio qui, sur Twitter, est un terme qui consiste à faire une réponse à un tweet qui comporte plus de likes que le tweet original.

Après cet énorme vent, Elon Musk, trop touché dans son égo a préféré supprimer son tweet.

Pour Arkunir, c'est la victoire et il le fait savoir sur compte :

Le meilleur dans l'histoire, c'est clairement les réactions

On espère pour Arkunir que son compte ne sautera pas du jour au lendemain, si Elon Musk décide de faire son caprice...