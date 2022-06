Elon Musk : sa fille ne veut plus rien avoir à faire avec lui

Assignée homme à la naissance, la fille transgenre d'Elon Musk a déposé un recours à la justice pour changer légalement de sexe et de nom de famille, et ainsi, rompre tout lien et contact avec son père.

From Musk to Wilson

Née sous le nom de Xavier Alexander Musk, la fille du patron de Tesla et futur propriétaire de Twitter , a demandé à changer de nom (et par la même occasion, déclarer légalement sa nouvelle identité de genre) afin de s'appeler officiellement Vivian Jenna Wilson et être légalement considérée comme une personne de sexe féminin.

En effet, celle-ci a déposé des documents en avril dernier dans le but également de couper toutes associations avec son père, comme le rapporte TMZ . Signant ainsi sa rupture avec son célèbre nom de famille, la jeune femme a expliqué sa requête, déclarant " Je n’habite plus avec mon père biologique et ne veux plus être associée à lui sous quelque forme que ce soit" .

Sa demande, déposée auprès de la cour supérieure de Los Angeles au lendemain de son 18ème anniversaire, devrait lui permettre de prendre le nom de sa mère, divorcée d'Elon Musk en 2008.

Si les raisons de cette décision restent encore inconnues, Vivian fait part d'une belle preuve de determination, surtout quand on sait que l'héritage qui lui était promis lui aurait permis de vivre confortablement jusqu'à la fin de ses jours (enfin, si elle le refuse).