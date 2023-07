Emanouelaa se sert des réseaux sociaux pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles

"J'ai toujours été très engagée depuis toute petite." Emanouela Todorova n'a pas créé le compte Instagram "Dis bonjour sale pute" par hasard. "Quand je suis arrivée en France, j'avais un an et demi. J'ai subi des discriminations raciales et de la

misogynie."

La franco-bulgare trentenaire, installée à Strasbourg, est bien connue sur les réseaux. Véritable couteau suisse du lifestyle, elle allie ses combats féministes avec ses autres passions pour la nourriture et la mode éco-responsable. "J'ai envie de développer ce que je fais déjà sur les réseaux. Après je sais que je vais mentir si je dis que je m'arrêtais là."

Publicité

"Je ne suis plus seule"

Si Emanouela a démarré seule sur les réseaux sociaux après une carrière de community manager. "Dès 2008, je me suis tout de suite prise au jeu en étant embauchée dans une boîte de communication. C'était au moment du lancement de Facebook en France et un peu plus tard d'Instagram."

Elle a su rebondir en équipe pour créer son propre contenu. "Dis bonjour sale pute a été lancé en juillet 2020 et l'association a été fondée en mars 2021". Une association qui gère les différents canaux de "DBSP", un livre a été publié, une série podcasts est sortie.

"Dis bonjour sale pute" est aussi sorti en version livre en 2021 aux éditions Leduc. - Emanouela Todorova

"Je ne suis plus seule. Aujourd'hui, on est 75 dans l'équipe, indique fièrement Emanouela Todorova. Il y a ceux qui gèrent le contenu, la publication sur les réseaux sociaux, les témoignages." La recette fonctionne. En trois ans, le compte "Dis bonjour sale pute" a atteint plus de 160 000 abonnés et propose presque une publication par jour.

Bien entourée, mais pour l'instant, Emanouela est le seul visage de son association sur les réseaux. "Dans l'équipe, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie de s'afficher. Mais, moi, mon objectif, c'est qu'il n'y ait pas que mon visage sur ce compte. J'ai envie que ça se développe."

Avec le nombre croissant d'abonnés, l'influenceuse a envie de garder ce lien très fort avec sa communauté. "Ce qui a tout changé pour moi, c'est quand j'ai témoigné sur les réseaux de ce qui m'est arrivé dans l'espace public. J'ai envie que les gens continuent de se sentir en confiance quand ils viennent nous parler."