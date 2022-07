Eminem annonce la sortie de la compilation "Curtain Call 2"

A la suite du projet de 2005 Curtain Call: The Hits, le volume 2 de la compilation des meilleurs hits d' Eminem est ready !

Eminem : un nouveau best-of en approche

En plus de nouveaux morceaux exclusifs, Eminem nous réserve des titres de ses albums phares comme Relapse (2009), Recovery (2010), The Marshall Mathers LP2 (2013) ou encore Kamikaze (2018) et d'autres encore. Il incluera également sa récente collaboration avec Snoop Dog : From the D 2 the L.B.C, mais visiblement aucun autre inédit en plus... et les fans ont le seum. A voir si cette nouvelle compil' rassasiera quelque peu ses "Stan" les plus fidèles.

Grosse année pour Slim Shady

Après l'annonce de l'intronisation d'Eminem au Hall Of Fame courant 2022, une mi-temps au Superbowl légendaire aux côtés des pilliers du hip-hop comme Dr.Dre, 50 Cent, ou encore Mary J Blidge (rien que ça), une participation à la bande-originale du film Elvis, 2022 est une année haute en couleur pour notre Slim Shady.

Eminem : le rappeur préféré de ton rappeur préféré

En effet, Jay-Z, 50 Cent, Lil Wayne, Fat Joe, Akon, The Game, ils sont nombreux à avoir placé Eminem en top 5, voir top 1 des meilleurs rappeurs de l'histoire. Leur raisons ? Ses millions de ventes, ses rimes, sa durabilité, ses paroles puissantes et engagées, avec plus de 144 millions d'albums vendus, disons-le, le rappeur de Detroit fait partie des favoris pour le titre de GOAT, même si au final ce statut n'est pas vraiment important, au vu de sa carrière stratosphérique.

On espère avoir le droit à des surprises le 5 août prochain ! Restez connectés.