Eminem : quand les plus grands rappeurs l'acclament

Eminem en quelques chiffres

Eminem, né en 1972 à Saint Joseph dans le Missouri, est aujourd'hui rappeur, acteur, producteur, et fondateur de label. Mais c'est en tant que rappeur que ses chiffres sont les plus impressionnants, et c'est bien évidemment en tant que tel qu'il a gagné le respect de l'industrie musicale.

Petit zoom sur les chiffres les plus impressionants du Rappeur.

Eminem c'est qui ? Et surtout Eminem c'est combien ? Après 30 ans de carrière, le palmarès du rappeur est incroyable.

Plus de 144 millions d'albums vendus (hors compilations), 600 prix et récompenses sur la totalité de sa carrière, 30 milliards de streams cumulés tout titre confondu sur Spotify, 4.39 milliards de vue sur la chaine YouTube de l'artiste, et enfin un record avec 7 albums solo de l'artiste ayant réussi à se classer au moins 100 semaines dans le top album du Billboard 200. Ces chiffres sont tout bonnement irréalistes et c'est une parmi de nombreuses raisons pour lesquelles les plus grands rappeurs n'hésitent pas à reconnaître les talents de l'artiste.

De 50 Cent à Kendrick Lamar en passant par Lil-Wayne, tous acclament le grand Slim Shady

50 Cent expliquait même dans une interview "Le seul Grammy que j'ai reçu est pour Crack A Bottle, et c'est grâce à Em. Sans lui je n'aurais pas vu l'avoir, c'est aujourd'hui un de mes meilleurs amis. (...) Le hip-hop c'est de la musique noire, et parfois, certains voient d'un mauvais œil le fait qu'un blanc fasse ça mieux qu'eux. (...) Si tu mets Eminem dans n'importe quelle compétition de rap, je te parie tout ce que j'ai qu'il surpasserait n'importe quel rappeur." Rien que ça !

Fat Joe aussi, le rappeur New-yorkais, expliquait lors d'une émission XXL "Le hip-hop n'aurait jamais validé un blanc dans le game à moins qu'il soit phénoménal, et c'est clairement ce qu'il s'est passé pour Eminem."

Akon, lors d'un débat sur Hood TV avait quant à lui déclaré : "Eminem est le meilleur rappeur de tous les temps", et idem pour The Game qui avait décrété la même chose.

Kendrick Lamar et Lil Wayne quant à eux le placent dans leur top 5 aux côtés de Tupac et Biggie, et sachant que les noms de ces deux derniers étant casi sanctifiés dans la culture, cela montre le respect porté à Eminem dans le hip-hop.

Ce qui revient le plus concernant les fleurs lancées sur Eminem par nos rappeurs préférés sont clairement ses lyrics, son flow, les messages passés, son influence sur plusieurs générations et enfin son nombre de ventes qui n'a cessé de battre des records pour chacun de ses albums.

A voir maintenant si cette compil' Curtain Call 2 sera accueillie comme il se doit lors de sa sortie le 5 Août prochain.