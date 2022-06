Eminem tease la sortie de "Curtain Call" 2, un premier extrait avec Snoop dévoilé

Très en forme côté musique ces dernières semaines, notamment avec la sortie d'inédits dans une version étendue de The Eminem Show, ou encore sa récente présence dans la BO du film Elvis, Eminem a subtilement annoncé Curtain Call 2 au travers de son nouveau featuring avec Snoop Dogg sur From The D 2 The LBC.

Une nouvelle compil en approche ?

Alors que les deux rappeurs ont été en clash pendant un long moment avant de se rabibocher en octobre dernier, la page semble être totalement tournée. Et pour preuve, Snoop et Em ont mis un point final à leur beef dans leur nouveau morceau, que personne n'attendait, From The D 2 The LBC, faisant probablement office de premier extrait d'un éventuel prochain projet de Slim Shady.

Publicité

En effet, Eminem a annoncé, ce 24 juin, l'arrivée du titre sur ses réseaux sociaux en indiquant "Il a fallu trop de temps pour renouer avec @snoopdogg, vous savez que nous devions faire une vidéo ! #FromTheDToTheLBC #curtaincall2 @BoredApeYC".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

La hache de guerre désormais enterrée, les fans se sont penchés sur un autre détail important à la lecture de cette légende mais aussi du clip, réalisé dans un format de bande-dessinée avec leurs avatars de NFT Bored Ape, pour représenter le duo.

En effet, en faisant apparaître le hashtag #Curtaincall2 à de multiples reprises, appuyé par une séquence du visuel à travers laquelle on repère un nouvel indice, Eminem semble teaser la suite de Curtain Call : The Hits, qui a vu le jour il y a 17 ans de cela.

Capture d'écran YouTube clip "From The D 2 The LBC" - Team Mouv'

Sorti en 2005, la compilation réunissait les singles incontournables de la discographie du rappeur de Détroit tels que Stan, When I'm Gone ou encore Mockingbird et marquait la carrière du Rap God, reçevant un succès retentissant.

Si pour le moment, aucun autre détail ni aucune confirmation n'a été communiquée au sujet de cette potentielle saison 2, les indices semblent être assez limpides pour clairement envisager le retour d'Eminem dans un nouveau projet best-of, pour notre plus grande joie.