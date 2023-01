Eminem VS Jay-Z : qui est le plus influent ?

Dans la culture hip-hop, les questionnements et autres débats existentiels de passionnés ne manquent pas. Qui est le GOAT ? Quel est le meilleur album de tous les temps ? Rapper vite, c'est rapper bien ? Le lait, avant ou après les céréales ?... Pardon, on s'égare.

Le Débat Of All Time, le DOAT ?

Bref, vous l'aurez remarqué, les débats sulfureux se comptent par milliers. Et parmi ceux-ci, celui du rappeur ayant le plus d'influence sur la culture hip-hop a tendance à s'imposer avec une impressionnante régularité. 2Pac, Biggie, 50 Cent, Jay-Z, Eminem... Tous ont incontestablement apporté leur pierre à l'édifice.

En tout cas, de Jay-Z ou d'Eminem, DJ First Mike a tranché. Voyez plutôt :

Vous êtes d'accord avec lui ?

