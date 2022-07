Emmy Awards 2022 : Dr. Dre et sa clique nommés pour leur show incroyable du Superbowl

Le Superbowl de cette année, c'était quelque chose. Mary J. Blige, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar et avec comme invité surprise 50 Cent, réunis pour rapper leurs classiques, c'était forcément légendaire. La Television Academy a donc respecté nos OG's du hip-hop, et les met à l'honneur pour cette 74ème cérémonie.

Un show très symbolique pour le hip-hop et la culture

Ayant eu lieu au tout nouveau SoFi Stadium à Inglewood en Californie, le Superbowl de cette année était très spécial. Par habitude, ce show national met à l'honneur les plus grandes star de la pop américaine (The Wknd en 2021, ou encore Jennifer Lopez et Shakira en 2020), mais cette année, c'est le hip-hop qui a été mis à l'honneur. Dr. Dre a été à l'initiative de la plupart des guests "C'est Dr. Dre qui nous a appelé pour qu'on fasse partie de ce moment, et c'était un honneur car on l'aime tous et on le respecte énormément." disait Mary J Blidge à USA Today. "Chaque artiste qui a participé a soit été produit par Dre, ou il a écrit pour eux. C'est pour ça qu'on ne pouvait que lui dire 'dis moi de quoi tu as besoin, et je serai là' même 3 minutes de show c'était déjà un honneur pour moi."

Le réalisateur Hamish Hamilton à l'honneur

En effet, depuis 2010 Hamish Hamilton réalise la mi-temps du SuperBowl, une grosse responsabilité pour cette compétition nationale. Il a également dirigé les Oscars et les MTV Video Music Awards, et a travaillé avec des artistes musicaux tels que Mariah Carey, Eminem, Madonna, The Who et U2. Cette nomination lui est donc destinée mais les mérites seront certainement partagés avec ces invités incroyables qui nous ont fait le plaisir de performer tous ensemble. Dre est clairement le lien entre ces artistes et a montré une nouvelle fois son pouvoir de féderer et réunir les légendes du hip-hop, toutes générations confondues.