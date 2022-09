En Afrique du Sud, le rap tue

Au Lesotho, le rap tue. Dans cet État de plus de 2 millions d'habitants (les Sothos), situé au cœur de l'Afrique du Sud, la scène Famo se développe depuis de très nombreuses années. Cette musique traditionnelle a évolué jusqu'à devenir une culture populaire, partageant les codes du rap. Mais aujourd'hui, le Famo décime le pays. Les artistes sont associés à des gangs locaux et des guerres éclatent. En juillet dernier seulement, 20 personnes ont été abattues dans des fusillades.

L'âme du Lesotho

Il y a près d'un siècle, lorsqu'il a été créé, le Famo n'avait presque rien à voir avec celui que les locaux connaissent aujourd'hui. Il s'agissait de poèmes écrit et récités lors des voyages où les hommes rejoignaient les mines d'or et de diamant d'Afrique du Sud. Comme le blues des esclaves africains en Amérique, la musique du Lesotho raconte la rudesse du travail et la solitude lors de leurs périples de centaines de kilomètres.

Peu à peu, les instruments se sont introduits dans les récits. L'accordéon a pris une place essentielle dans les récits de Famo, devenant un emblème du pays. Même s'il a bien évolué, le Famo est toujours omniprésent. "Il fait partie du quotidien, il est dans la rue, dans les taxis…" explique Morena Leraba, un artiste local.

Influencé par les Etats-Unis

Dès le début des années 90', le Hip-Hop commence à imprégner la culture du Lesotho. Les musiques s'en inspirent. Mais c'est dans les années 2000 qu'il est définitivement adopté. Les influences américaines prennent un rôle majeur dans l'évolution de la musique. Issu de la classe populaire, le Famo adopte donc tous les codes du Hip-Hop venu des Etats-Unis, jusqu'à dominer la culture urbaine du pays.

Et les influences sont multiples. Les artistes se mettent à rapper et à employer un langage qui copie le gangsta rap de l'époque. Mais tous les aspects de la culture américaine sont aussi imités. En plus d'être capable de lâcher quelques rimes, les Sothos se mettent à porter des baggy, des bandanas et des paires de sneakers

Le début d'une industrie musicale

Comme si les influences musicales et vestimentaires ne suffisaient pas, la culture de la rue s'installe aussi totalement au Lesotho. Les rappeurs forment des bandes rivales, à l'image des gangs américains. À la base, ces gangs règlent leurs comptes dans des "battles", des joutes verbales qui connaissent un vrai succès.

L'arrivée de producteurs blancs et riches venus d'Afrique du Sud, à la fin des années 2000, va changer la donne. Conscients que le Famo devient de plus en plus populaire, ils y voient un coup à jouer. Les artistes ont donc maintenant un moyen de produire de manière professionnelle des albums. Le succès est au rendez-vous pour certains, avec plusieurs centaines de disques vendus. Et c'est là que ça se complique...

Une course au succès mortelle

Dans un pays aussi pauvre que le Lesotho, les réussites ne sont pas vues d'un bon œil par tout le monde. Beaucoup d'artistes sont vite devenus jaloux de ceux qui vendent des disques. Les radios locales subissent des pressions des gangs, les accusant de préférer tel ou tel artiste. L'enjeu du Famo était devenu tel, que la violence a pris le dessus.

Seuls quelques rappeurs locaux arrivaient à s'en sortir. Alors les "battles" ont laissé place à de vrais règlements de compte pour éliminer les leaders. Depuis ce tournant, les morts s'accumulent. Les gangs cherchent à faire disparaître directement leurs rivaux. Les familles sont décimées et la musique n'est maintenant plus qu'un prétexte pour tuer. On estime que des centaines d'artistes de Famo, parfois très jeunes, ont déjà perdu la vie dans ces guerres. Le Lesotho est d'ailleurs devenu le pays d'Afrique au plus haut taux d'homicides.