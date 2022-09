En attendant l'hiver, 10 sons parfaits pour l'automne

Winter is coming. Les jours raccourcissent et les températures baissent. L'hiver arrive, et Dinos avec. Le rappeur a annoncé la sortie de son prochain album "Hiver à Paris", au 4 Novembre, via le merch' précommandé par ses fans. Mais avant l'hiver, vient l'automne. En musique, cette saison joue le rôle de transition entre les bangers de l'été ambiance bord de mer et les sons que t'écoutes solo, dans tes écouteurs et qui remettent toute ta vie en question. En attendant l'hiver, voici 10 sons de rap français pour apprécier l'automne.

93 mesures - Dinos

Qui dit arrivée du froid dit retour de Dinos dans nos oreilles. Le rappeur de la Courneuve excelle dans l'art de traiter des questions intimes et complexes que tout le monde partage. 93 Mesures est d'ailleurs l'une des plus belles réussites dans le genre.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Trajectoire - Népal

Dans son dernier album, Népal livre comme à son habitude des textes extrêmement touchants qui savent parler à tout auditeur. Trajectoire est l'exemple parfait. Il donne une vision de la vie très détaillée, conclue par un extrait d'un discours du penseur suisse Nassim Haramein.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

UNE MAIN LAVE L'AUTRE - Alpha Wann

"Seule la prière peut recycler mon âme. Une main lave l'autre". Dans le morceau éponyme de l'album, cette phase conclut à merveille une longue balade au sein de l'esprit de Philly Flingo.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

S'en aller - Swing (ft. Angèle)

Nos amis belges ont aussi du talent à revendre quand il s'agit de mélancolie. Cette collaboration entre Swing et Angèle, datant de 2020 est parfaite à écouter le soir, seul dans son lit. Evidemment, Duñe et Crayon sont derrière la réussite de la prod'.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Burning Man - Laylow (ft. Lomepal)

Pas simple de choisir un seul titre de Laylow pour l'automne... Quand on parle de mélancolie, il rentre forcément dans la conversatiob. Même si ses projets ont tous beaucoup de morceaux qui cochent les cases, son titre avec Lomepal reste un des plus marquants sur ce terrain là.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

La Danse de la Joie - Josman

Avec Josman, même combat que pour Laylow. Très difficile de choisir un son parfait pour l'automne, étant donné tous ceux qui rentrent dans les critères. Mais dans son dernier album, La Danse de la Joie est une belle réussite en la matière.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Vent d'hiver - Luidji

Dans l'exercice d'écriture introspective, Luidji fait partie du haut du panier du rap français. Tristesse Business a d'ailleurs su conquérir le cœur de beaucoup d'auditeurs. Il a d'ailleurs récemment été certifié disque d'or. Et comment passer un bon automne sans apprécier le Vent d'hiver ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Même pas mal - Zinée

Zinée est l'une des figures prometteuses du rap en France. Proche de la 75e session et disciple du Dojo, elle affiche un style unique et une écriture imagée très incisive. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la période idéale pour la découvrir.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Eternité - Jazzy Bazz (ft. Nekfeu)

Jazzy Bazz fait partie de ceux qui ont aiguisé leur plume au fil des textes et du temps. Assez logiquement, il a développé une vraie maîtrise lorsqu'il s'agit de mettre des mots précis sur des émotions. Et qui de mieux pour l'accompagner que Nekfeu, lui aussi excellent dans ce domaine.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Unplugged : Bonne étoile - Sopico

Une guitare et une voix. Voila le concept de Sopico qui reprend certains de ses morceaux, version Unplugged. Combo gagnant pour transmettre des émotions à ceux qui l'écoutent. Dans Bonne Etoile, Sopico livre une prestation remarquable. Mais tous les Unplugged valent le détour...