En immersion dans la "villa YOLO" que Drake a vendu pour 12 millions de dollars

Bienvenue à Hollywood ! Drake vient de vendre une de ses propriétés, la YOLO Estate, pour 12 millions de dollars. La villa, située à Hidden Hills, fait plus de 1100m2 (oui, vous avez bien lu, plus d'un kilomètre), et inclut six cheminées, une cave à vin, un cinéma de 25 sièges, ainsi que - évidemment - un studio d'enregistrement.

Mais surtout, un jardin démesurément grand avec des courts de tennis, de basket et de volley, un spa et une piscine qui ressemble plus à un lac qu'à autre chose. Petite visite dans l'intimité de cette impressionnante villa achetée par Matthew Stafford.

