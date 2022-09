Entre interdiction de jeux d'argent et modification de revenus, Twitch évolue

Avec en moyenne 2,5 millions d'utilisateurs connectés simultanément, Twitch est aujourd'hui devenu un mastodonte dans le paysage d'Internet. La plateforme de streaming s'est grandement développée depuis ses débuts, aussi bien au niveau de son utilisation que des contenus.

Elle est bien loin de son époque où 90% du trafic généré était issu du gaming. Le public change, les utilisateurs aussi. D'un côté, Twitch laisse une certaine liberté aux streamers, permettant de créer des projets remarquables, comme le Z Event . Mais de l'autre, une partie un peu plus controversée du réseau s'est formée, créant de nombreux débats sur l'évolution de la plateforme. Les changements récents en terme de rémunération et de politique sur les contenus autorisés font beaucoup réagir.

La fin des jeux d'argent (ou presque)

Depuis quelques années, un nouveau genre de streams s'est développé : celui des casinos en ligne. Ces lives apportent un contenu plus chill que les jeux vidéos, par exemple. Une communauté assez forte s'est construite et certain streamers sont aujourd'hui suivis par un grand nombre de personnes : comme Teufeurs et ses 280 000 abonnés. Mais la dimension éthique des streams casino, pour le moins discutable, était pointé du doigt par une partie des utilisateurs Twitch.

L'une des plus célèbres streameuses de la plateforme s'était exprimée sur le sujet récemment, indiquant qu'elle était prête à mettre en suspens ses streams jusqu'à ce que Twitch interdise les casinos. Un tweet "Like si tu penses que Twitch devrait interdire les jeux d'argent" qu'elle avait posté dans la foulée, a reçu plus de 300 000 likes. Une prise de parole qui a initié le #TwitchStopGampling .

Ni une ni deux, Twitch a réagi en publiant, le 21 Septembre, un communiqué annonçant l'interdiction de diffuser certains sites de casinos, comme DuelBits ou Stake. La vraie raison de l'interdiction étant l'existence de partenariats entre ces sites et les streamers. En effet, bien que la méthode soit en théorie interdite par Twitch, certains streamers, en échange d'une rémunération par les sites, mettaient à disposition des liens ou des bons de réduction pour leur public. Une pratique jugée déloyale car elle inciterait énormément les viewers à rentrer dans le cercle vicieux des jeux d'argent.

Les streams "gambling" étant rentrés dans le top 10 des catégories les plus vues, il est évident que la plateforme va se mettre à dos une partie des utilisateurs. Mais, assez curieusement, tous les sites de jeux d'argent n'ont pas pour autant été bannis. Seuls les sites de casino à proprement parler le sont. Twitch a précisé dans son communiqué que les paris sportifs, le poker et les jeux fantasy resteraient acceptés en live. Le combat n'est donc pas terminé pour les streamers.

Grosse perte de revenus pour les vidéastes

Le lendemain de l'annonce sur l'interdiction du "gambling", Twitch a également annoncé une modification majeure qui concerne les revenus des vidéastes. Sur la plateforme, les revenus des utilisateurs sont issus des abonnements des viewers ainsi que de leurs dons. Chaque spectateur peut obtenir un "sub" à hauteur de 5€ mensuels afin de bénéficier de contenus exclusifs. La répartition des revenus standard est basée sur du 50/50, sauf pour certains streamers qui bénéficient de 70% des abonnements. La modification amenée par Twitch ramène sur un pied d'égalité tous les streamers, qui n'auront maintenant accès qu'à 50% des revenus des abonnements. Un changement considérable pour les vidéastes les plus célèbres, qui perdent 20% de leur chiffre d'affaire.

Twitch a justifié cette nouvelle répartition par la hausse des coûts liés aux services fournis. Un changement qui n'est pas forcément vu d'un très bon œil, lorsqu'on sait que la plateforme n'a jamais été aussi populaire. En fait, la rentabilité de Twitch n'étant pas assez efficace, un nivellement par le bas a dû être effectué afin, probablement, d'assainir leurs finances. Mais un problème est pointé du doigt : ce sont les streamers qui subissent les conséquences de cette mauvaises gestion.

Dans les faits, même si ces modifications sont assez importantes, elles ne changeront pas dramatiquement le fonctionnement de la plateforme. Seuls certaines catégories de streamers sont concernés. Les viewers, eux, n'y verront pas de grands changements. Et certains préfèrent d'ailleurs ironiser la situation...