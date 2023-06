Entrepreneuriat, musique et foot : Dawala fait la "passe D" aux jeunes de quartiers

Dawala et ses invités ont débarqué à Moissy-Cramayel (77) en collaboration avec l'association la Moissy Cup . C'est la 3e escale pour le boss de Wati B, après avoir organisé deux conférences de ce type à Paris 19e. C'est désormais en banlieue, qu'une vingtaine de jeunes ont eu l'opportunité d'écouter et d'échanger avec des personnalités inspirantes. Feneu, l'ex-producteur de Wejdene a immédiatement accepté l'invitation. Reconverti dans le coaching personnel avec les jeunes, c'était une évidence pour lui "J'essaie de booster les jeunes au-dessus de leurs propres capacités [...] J'ouvre les portes que je peux à mon niveau. Moi, on ne me les a pas ouvertes, je les ai cassées. C'est toujours mieux quand on t'ouvre les portes." Les cinq intervenants ont raconté leurs réussites et leurs échecs tour à tour avec cette volonté de motiver la nouvelle génération. Face à eux, des jeunes attentifs mais légèrement intimidés au départ. Dawala a su détendre l'atmosphère avec quelques blagues. Les questions ont fini par fuser...

Une vingtaine de jeunes étaient présent pour participer et échanger avec les intervenants de "Passe D" © Radio France - Said Amdaa

Objectif : Devenir meilleur passeur décisif

Si Dawala a décidé de faire la "Passe D", c'est lié à son histoire personnelle. Il a partagé une anecdote qui l'a frappé lorsqu'il était encore jeune, plein d'espoirs, de rêves et d'incertitudes. Un producteur d'un grand groupe de rap des années 90 avait refusé de lui filer un coup de main... Mais ça l'a forgé. "Dans ma vie, je me demandais comment réussir ? C'était dur, je ne réussissais pas... Quand j'étais petit, je suis allé vers un producteur et je lui ai demandé comment on fait ? Il m'a répondu : ça, c'est 20 ans d'expériences, il faut payer ! Moi, je n'avais même pas de quoi me payer un grec [rires], c'était difficile."

De son côté, Feneu, qui reconnaît avoir été inspiré par son ainé du Wati B recommande à chaque jeune qui lira ces lignes de croire en soi et de se lancer sans se polluer l'esprit "La clé ? C'est de commencer avant d'être prêt. Foncez ! Vous allez apprendre à nager et à perdre." Une mentalité qui a fait écho dans la tête des jeunes présents sur place. Eden, 19 ans, actuellement en 2e année de droit à Assas s'est rendu compte d'une réalité grâce à Moussa Camara " Il a raison quand il nous explique que le réseau, c'est bien, mais que le plus important c'est le projet. J'ai pris conscience que le temps file ! Je sais vers qui me tourner maintenant". Moins connu par le grand public, l e fondateur du programme Les Déterminés est très réputé dans le milieu de l'entrepreneuriat. Son discours a vraiment marqué les esprits comme nous le confie Amina, 20 ans, ex-joueuse de football et coach désormais qui a ouvert les yeux sur de nouvelles perspectives : "Il y a un peu ce mood d'entreprendre, de devenir son propre patron. Je me suis dit qu'en venant ici ,j'aurais des réponses ! Si demain, j'ai une idée, j'aurai une base."

Derrière "Passe D", il y a également un travail de l'ombre opéré par Rajaa Moussadik - la cofondatrice de Smile Conseil - qui pilote tout en coulisse pour offrir un cadre optimal aux jeunes. Présente lors de la conférence, elle a beaucoup fait le lien entre les jeunes et les autres intervenants. C'est grâce à ce travail de fond que ce programme a pu voir le jour. "Aujourd'hui, la chance avec "Passe D", tous les gens qui ont réussi donnent gratuitement à la jeunesse. On fait la passe, ils n'ont plus qu'à marquer le but" nous dit un Dawala fier et tout sourire. Ce n'est que le début d'un projet qui ambitionne de s'exporter et d'aider un maximum de jeunes dans le futur. "On est qu'à 10% du projet [...] Le but est de faire les choses bien en France déjà. "Il y a beaucoup de demandes... À Noisy-le-Sec, le sud, la Suisse et la Belgique. Peut-être aller en Afrique un jour aussi, ce serait merveilleux..." Toujours plus loin, toujours plus haut.