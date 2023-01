Erling Haaland est-il le cousin norvégien de Paul Mirabel ?

Il aura suffi d'un shooting GQ d'Herling Haaland pour allumer, une fois encore, le feu créatif d'Internet. Sur la couverture du magazine masculin, l'attaquant norvégien fixe l'objectif d'un regard intense, vêtu d'un pull-over beige et d'une veste de costume assortie sur laquelle tombent ses cheveux blonds lâchés.

C'est d'ailleurs probablement ce dernier élément qui a fait tiquer les amateurs de football, plus habitués à voir le buteur de 22 ans dans son maillot de Manchester City, le crâne transpirant et les cheveux ramenés en queue de cheval, que dans des habits de créateurs et le chevelure offerte aux quatre vents.

"Paul Mirabel VS Mirabelle aux pommes"

Il faut bien le dire, sur ces photos : la ressemblance avec l'humoriste Paul Mirabel est assez frappante. A tel point qu'une avalanche de tweets établissant cette comparaison s'est déclenchée dans la foulée de la publication de la couverture de GQ. Voici d'ailleurs un florilège des meilleures réactions :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Bref, encore un featuring improbable dont seuls les réseaux ont le secret... On espère une rencontre entre les deux bientôt !