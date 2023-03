Est-ce que c'est vraiment la fin du règne de Supreme ?

La marque Supreme est-elle morte ? C'est une question à laquelle tentent de répondre de nombreuses personnes sur internet qui se questionnent sur sa présence ces dernières années. Véritable phénomène culturel, il semblerait que la marque qui a donné naissance à des milliers de hypebeasts soit en train de perdre de sa superbe.

La Success Story

C'était en 1994, il y a bientôt trente ans, la première boutique Supreme ouvrait ses portes sur Lafayette Street à Manhattan. Sous l'impulsion de son créateur James Jebbia, Supreme habillait les jeunes skateurs des rues new yorkaises avec des pièces minimalistes, sans logos. Vingt-neuf ans plus tard, la marque vaut un milliard de dollars, compte 15 magasins à travers le monde et habille célébrités et skateurs les plus en vogue. Ce qui était un rêve pour Jebbia est devenu réalité. Mais après des années à l'apogée du streetwear, Supreme serait devenue basique.

Il fallait y être pour voir ce qu'aucune marque n'avait jamais fait auparavant : des drops s'écoulant à la seconde, des queues sur des centaines de mètres pour arriver à entrer dans un store et espérer pouvoir repartir avec une des pièces de la collection. C'était le phénomène Supreme, qui a démarré en 2012 lors de leur première collaboration avec la marque "Comme des Garçons". À l'origine de la hype : le Box Logo, logo rouge de la marque présent sur les vêtements.

La particularité de Supreme : ses collaborations avec de nombreux géants de la mode tels que The North Face, Louis Vuitton ou encore Nike. Mais au delà de son impact mode, Supreme drop du lifestyle. Des brosses à dents, des kayaks gonflables ou des agrafeuses étaient l'objet de convoitise des acheteurs les plus stylés.

Mais est-ce que posséder un extincteur Supreme c'est finalement devenu ringard ?

La Next Gen du Streetwear

Si Supreme semble s'éteindre à petit feu, c'est en raison de la nouvelle vague de streetwear qui prend de plus en plus ses marques. Exit les géants Nike, Adidas et les skates brands de 2014, les nouveaux créateurs n'ont pas peur d'afficher leurs logos sur leurs vêtements. Avec le temps, le logo Supreme et les pièces semblables d'années en années se font remplacer par des petits labels.

Si pendant des années, porter du Supreme signifiait que l'on était des connaisseurs du streetwear, aujourd'hui, porter du Supreme signifie être "basique". Le fléau de la contrefaçon et les drops de plus en plus fréquents ont fait se démultiplier les membres de la communauté Supreme.

Aujourd'hui, dans la mode, les acheteurs recherchent la différence, l'authenticité, des qualités que l'on retrouve près des nouvelles marques comme les phénomènes Corteiz ou MSCHF.

Avec le temps, la génération touchée par Supreme il y a 10 ans a disparu des ventes de la marque et Supreme peine à toucher un nouveau public. En privilégiant les collaborations, les drops de la marque n'ont plus la résonnance qu'ils avaient avant.

La marque laisse petit à petit sa place aux plus jeunes créateurs avant de faire peut-être un jour, le grand comeback de la hype Supreme.