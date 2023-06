Et si le monde entier se mettait d'accord pour en finir avec la pollution plastique ?

Ce n'est plus un secret pour personne : le plastique a littéralement envahi notre quotidien et la pollution que ses déchets engendrent aujourd'hui est particulièrement affolante. On en trouve au fond des océans, au sommet de l'Everest et même... dans le sang humain .

Au nord-est de l'océan Pacifique, il existe un agrégat de déchets plastiques dont la superficie est trois fois supérieure à celle de la France. Ce tristement baptisé "septième continent" a été découvert il y a plus de 25 ans et il ne cesse d'inquiéter la communauté scientifique, forcée de constater son expansion.

Évidemment, cette pollution a des conséquences gravissimes sur les êtres vivants qui vivent dans l'océan. Certains animaux s'empoisonnent en ingérant des petits morceaux de plastique qu'ils confondent avec de la nourriture, quand d'autres restent tout simplement bloqués dans un reste de filet de pêche et agonisent parce qu'ils ne parviennent pas à se défaire de leur entrave.

En l'espace de deux décennies, la production de déchets plastiques annuelle mondiale a plus que doublé, passant de 150 millions de tonnes en 2000 à plus de 350 millions de tonnes en 2019. Si l'on continue sur cette lancée, celle-ci pourrait atteindre le chiffre vertigineux d'un milliard de tonnes par an d'ici 2050...

Des négociations internationales hi-sto-riques

Le temps n'est aujourd'hui plus au constat et la quasi-totalité des pays du monde s'accordent à dire que la pollution plastique est un problème majeur auquel il est grand temps d'apporter une solution. Ce lundi 29 mai, au siège de l'UNESCO à Paris, ont justement débuté les premières négociations internationales en vue de rédiger un traité contraignant afin de lutter contre cette catastrophe environnementale. D'autres séances de négociation auront lieu, mais il faudra qu'elles s'achèvent avant la fin de l'année car la mise en application du traité est prévue pour 2024.

La grosse galère (vous la voyez venir ?) réside dans le fait que tous les pays ne sont pas d'accord sur les moyens de réussir à éradiquer cette pollution et n'ont pas non plus les mêmes intérêts à court-terme. L'industrie plastique est extrêmement puissante et pèse aujourd'hui 1000 milliards de dollars par an. A titre de comparaison, c'est l'équivalent de dix fois le budget annuel de la France.

Des intérêts divergents

D'un côté, il y a le camp que l'on nommera "allons-y doucement", représenté notamment par la Chine, l'Arabie Saoudite ou les USA. La Chine est un énorme acteur du plastique à l'échelle mondiale et elle compte bien défendre son industrie. Les pays producteurs de pétrole comme l'Arabie Saoudite savent quant à eux qu'ils vendront moins d'hydrocarbure destiné au transport dans les années à venir car les véhicules électriques prennent progressivement le pas sur ceux à essence. Ils ont donc un intérêt direct à développer la production de plastique, pour compenser les pertes et trouver de nouveaux débouchés pour leur or noir, quand bien même cela doit se faire au détriment de la planète. Les Etats-Unis enfin font partie des plus gros consommateurs de plastique mondiaux... donc bon, ils ne sont pas non plus siiiiii pressés que ça d'en finir.

De l'autre côté, il y a 53 pays réunis dans une "coalition de haute ambition pour mettre fin à la pollution plastique" et la bonne nouvelle, c'est que l'Union Européenne en fait partie. L'objectif de cette coalition est de défendre l'idée qu'il faut avant tout trouver le moyen de réduire au minimum la production et l'usage de plastique dans le monde. En gros, les pays que cette union regroupe partent du principe qu'il faut régler le problème en amont, plutôt que de se compliquer la vie une fois que les déchets sont là.

De son côté, le camp du "Allons-y doucement" défend l'idée qu'il faut continuer à produire du plastique, "mais différemment", mieux le recycler et gérer les déchets en perdition. Le trio Chine-Arabie Saoudite-USA n'est pas non plus particulièrement favorable à un texte trop restrictif, et donc très ambitieux.

Les ONG et autres défenseurs de l'environnement expliquent que cette voie n'est pas optimale car la mise en place de filières de recyclage demande beaucoup du temps, et que ces usines émettent, par leur fonctionnement, une masse significative de CO2. Le chemin vers un recyclage efficace serait aussi particulièrement long et sinueux puisqu'aujourd'hui seuls 9 % des déchets plastiques sont effectivement recyclés.

Bref, les négociations risquent encore d'être longues et compliquées. Des ONG rapportent d'ailleurs que les pays défenseurs de la production plastique tentent de gagner du temps en ralentissant les discussions. Les observateurs sur place espèrent tout de même que ces premières négociations parisiennes permettront de poser les fondations d'un texte ambitieux. On croise les doigts.